Desarticulados dos grupos criminales en Ferrolterra tras una oleada de robos durante las últimas semanas

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría de Ferrol-Narón han culminado en los últimos días dos operativos que han permitido desarticular dos grupos delictivos independientes dedicados a robos con fuerza.

En total, cuatro personas han sido arrestadas y puestas a disposición judicial tras actuar en diversos puntos de la comarca de Ferrolterra.

El primero de los grupos centraba su actividad en locales comerciales de la zona.

Según informan fuentes policiales, los investigados seleccionaban establecimientos conocidos y forzaban los accesos para acceder al interior. Una vez dentro, provocaban importantes daños materiales, ensañándose especialmente con las máquinas de cambio para obtener su botín.

Esta actividad delictiva había generado una notable alarma social entre los empresarios y vecinos de la zona. Por estos hechos, se ha procedido a la detención de dos individuos.

ROBOS EN VEHÍCULOS Y SALIDA DE VÍA

El segundo operativo se centró en un grupo cuya actividad delictiva repuntó a finales del pasado mes de enero.

A los integrantes de esta banda se les atribuyen varios hurtos y robos en el interior de vehículos, además de la sustracción de al menos un automóvil.

La investigación reveló que los arrestados llegaron a utilizar de forma fraudulenta una tarjeta bancaria obtenida en uno de sus golpes.

Además, uno de los vehículos robados fue localizado tras sufrir una colisión en las proximidades de un conocido asentamiento chabolista de la comarca. Este operativo concluyó con otros dos detenidos.

Por parte de la Comisaría de Ferrol-Narón se subraya que los cuatro detenidos son "viejos conocidos" de las fuerzas de seguridad, ya que cuentan con numerosos antecedentes policiales y judiciales por delitos de naturaleza similar.

Tras prestar declaración en sede policial, todos ellos han sido puestos a disposición judicial.