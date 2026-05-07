Descartan clínicamente que la niña de 11 años que falleció en Ourense tuviera meningitis

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SANTIAGO DE COMPOSTELA, 7 May. (EUROPA PRESS) -

La Consellería de Sanidade ha informado de que las pruebas clínicas realizadas a la niña de 11 años que falleció en Oursense han descartado que tuviera meningitis.

Las pruebas no han revelelado presencia de meningococo, según confirman.

La niña falleció el pasado 30 de abril en el Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHOU). En aquel momento, la propia consellería informaba de que existía la sospecha de una "infección meningócica invasora".

Ante este posible caso de meningitis, el Sergas activó el protocolo de la Dirección Xeral de Saúde Pública de la Consellería de Sanidade. De tal forma se identificaron 104 contactos estrechos en su ámbito educativo y social durante los últimos 10 días.

Indicaban además que serían citados para recibir la medicación de prevención recomendada para estos casos. El departamento sanitario recuerda ahora que las medidas preventivas adoptadas fueron las recomendadas por los protocolos de actuación en estos casos.