Desestimado e inadmitido el recurso contra la adjudicación del contrato del autobús de Santiago

Archivo - Nuevo aspecto de los autobuses de Santiago, cuya red arrancará previsiblemente en otoño de 2026 y estará operada por Monbus. - AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Galicia (Tacgal) ha determinado la desestimación e inadmisión del recurso presentado contra la adjudicación del contrato de transporte urbano de Santiago por parte de Autos Martín, empresa que quedó en tercer puesto de la licitación del servicio, adjudicado a una unión temporal de empresas (UTE) de Monbus.

La decisión ha sido comunicada este jueves por el propio Ayuntamiento, que ha indicado que la conoció a última hora de esta mañana. Esta resolución le permite continuar ahora con el procedimiento para la firma del contrato "a la mayor brevedad posible", ha manifestado.

Estaba previsto que este paso se diera en el mes de agosto, según anunciaron en julio la alcaldesa, Goretti Sanmartín, y el concejal de Movilidad, Xan Duro. Sin embargo, la presentación del recurso el pasado 11 de agostó llevó a pausar el proceso. La regidora indicó que la firma no se llevaría a cabo hasta que el Tacgal una decisión.

En su valoración de este jueves, el gobierno local ha estimado "muy positivamente" esta resolución, que, a su modo de ver, "confirma" lo defendido en las últimas semanas: "Todos los departamentos municipales implicados hicieron un trabajo muy riguroso en este contrato, desde la elaboración de los pliegos hasta el proceso de valoración de las ofertas".

En este contexto, fuentes municipales esperan en proceder a la firma "lo antes posible" para poner en marcha la red, que, según han remarcado, "mejorará sensiblemente el servicio para los vecinos y vecinas". Cabe recordar que, una vez se lleve a cabo la firma, la adjudicataria tendrá tres meses de máximo para iniciar la prestación del nuevo servicio.

CONTENIDO DEL RECURSO

El recurso reclamaba que se retrotrajesen las actuaciones para excluir a la empresa ganadora y se volviese a valorar a la que quedó en segundo lugar, según dio a conocer la alcaldesa. Por una parte, solicitaba la exclusión de UTE ganadora porque va a recurrir a una empresa externa para el proyecto de estación de servicio al que obliga el contrato y prevé emplear autobuses que no son de su propiedad durante el primer año.

Por otra, las alegaciones consideraban que la UTE Stellae Urbano Santiago --que quedó en segunda posición-- "infravalora" el presupuesto del personal, lo que supondría un incumplimiento del convenio colectivo. También sostenían que incumple el pliego con la oferta de personal ofrecida y que las inversiones no están bien calculadas.