Desmantelado un punto de venta y distribución de droga en Vilanova de Arousa (Pontevedra)

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha llevado a cabo una nueva operación denominada NINJA III, en el marco de la lucha contra el tráfico de drogas. Con ella, ha conseguido desmantelar un punto de venta y distribución de droga en el municipio pontevedrés de Vilanova de Arousa.

Según explican en un comunicado, la investigación se remonta al pasado mes de septiembre, cuando se tuvo conocimiento a través de la Comisaría de Vilagarcía de Arousa, de la existencia de un individuo que estaría suministrando sustancia estupefaciente a varios narcopisos de la localidad.

Con la información recabada, a partir de ese momento se establece un operativo conjunto entre la UDYCO y la Comisaria Local de Vilagarcía, que inician de manera coordinada una serie de investigaciones con las que se logra determinar y confirmar las informaciones recibidas.

Una vez ubicado el lugar donde podían estar almacenadas las sustancias, los investigadores realizan la explotación de la investigación con la detención del investigado y la realización de un registro domiciliario. En este registro, se pudo comprobar que esta persona almacenaba en su vivienda varios objetos destinados a la elaboración y distribución de drogas.

Se han intervenido 60 plantas de marihuana en una plantación indoor, situada en un bajo del inmueble, totalmente acondicionada, así como 350 gramos de cocaína en roca, varias dosis de diversas sustancias estupefacientes, 62.000 euros de dinero en efectivo, cuatro básculas de precisión y tres teléfonos móviles. Los agentes encontraron también varios dispositivos inhibidores de frecuencias.

El detenido fue puesto a disposición judicial. Con esta actuación se puede dar por desmantelado un importante punto de distribución de sustancias estupefacientes en el Vilanova de Arousa.