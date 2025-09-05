Detectan el almacenamiento ilegal de casi 600 kilos de explosivos en una pirotecnia en Catoira, que será precintada

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Catoira precintará este mes el galpón de una pirotecnia tras detectar uso y almacenamiento de más de 579 kilos de material explosivo a pesar de tenerlo prohibido desde febrero de 2024.

Según ha informado el Ayuntamiento, alcalde de la localidad, Xoán Castaño, remitió a la Fiscalía un informe sobre posible desobediencia para iniciar las actuaciones legales correspondientes.

La empresa, Pirogal, perdió "todas las vías legales" para mantener la instalación en la parroquia de Dimo y la sentencia ordena la demolición del galpón.

De esta forma, el precintado, que será el día 19 de septiembre a las 10.00 horas, estará coordinado con la Guardia Civil y permanecerá hasta resolver la legalización de obras y la ejecución de derribo.