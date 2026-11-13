La detención de un viajero en Peinador en 2025 lleva a desarticular un grupo que surtía de armas a 'narcos' en Canarias

La detención de un viajero en el aeropuerto de Vigo en octubre de 2025, llevando varias armas en una maleta, permite desarticular un grupo criminal dedicado a surtir de armas y munición a narcotraficantes en Canarias. - GUARDIA CIVIL

VIGO, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La detención en octubre de 2025 de un pasajero en el aeropuerto vigués de Peinador, tras descubrirse que llevaba armas escondidas en una maleta, ha conducido a la Guardia Civil a desarticular una red dedicada al tráfico de armas y que abastecía a narcotraficantes asentados en Canarias.

Según ha informado la Comandancia de Pontevedra, la investigación se inició en octubre del año pasado, cuando un pasajero fue sorprendido en la terminal aérea de Vigo con un cargamento de armas, que intentaba llevar en avión a Canarias.

La Guardia Civil procedió a su detención y, tras inspeccionar el contenido del equipaje, comprobó que llevaba seis armas cortas (pistolas), un revólver, una escopeta de cañón recortado, una mira telescópica y un arma larga (rifle). En el momento, el sospechoso reconoció que le habían pagado 3.000 euros para llevar esa maleta hasta Canarias.

Varias de las armas eran pistolas de fabricación ilegal, ensambladas en el extranjero con componentes esenciales de diferentes orígenes y que se conocen con el nombre de 'armas fantasmas' ya que, al carecer de números de serie y marcajes identificativos, no pueden ser rastreadas.

Los investigadores concluyeron que este detenido era un 'mulero', contratado para hacer el transporte de las armas, y pudieron identificar a la persona que le había hecho el encargo, y que fue detenida en Las Palmas de Gran Canaria en los días siguientes.

Tras el análisis de la documentación intervenida a estos dos detenidos, y con la colaboración de Europol, Italia, Francia y Portugual, la Guardia Civil pudo determinar que los sospechosos formaban parte de una organización de mayor entidad dedicada a introducir desde la península cargamentos de armas de fuego con destino a las organizaciones de narcotráfico que operan en Canarias. Para ello, previamente, se proveían de dichas armas y municiones en el extranjero y se comunicaban entre sí utilizando aplicaciones de comunicaciones encriptadas.

Las pesquisas realizadas durante meses permitieron identificar y localizar a los cabecillas de este grupo criminal a finales de octubre pasado. Así, se procedió a la detención de otras dos personas, en Fuerteventura y La Gomera, quedando desarticulado el grupo.

La bautizada como Operación Terminales, coordinada desde el tribunal de instancia de Vigo, sección de Instrucción, plaza 4, se ha saldado con 4 detenciones, de personas entre 35 y 46 años de edad, todas domiciliadas en Canarias y con antecedentes penales; y se investiga a otras dos.

También se llevaron a cabo media docena de entradas y registros, en los que se intervinieron: 8 armas cortas (7 pistolas y 1 revolver), 1 rifle, 1 silenciador, 500 cartuchos metálicos de diferentes calibres de arma corta, 15.000 euros en metálico, 1 kilo de cocaína, diferentes útiles para la adulteración y distribución de estupefacientes, un vehículo dotado de un doble fondo (caleta) para el transporte de armas y estupefacientes, y documentación y dispositivos electrónicos para análisis.

A los detenidos se les atribuyen los supuestos delitos de integración en grupo criminal, tráfico ilícito y depósito de armas y municiones y delito contra la salud pública (tráfico de drogas). El juzgado ha determinado el ingreso en prisión de uno de los detenidos.

La operación se enmarca dentro del Plan Integral para el Control de las Armas de Fuego (PICAF) de la Guardia Civil, que es el Cuerpo que a nivel nacional tiene encomendada la competencia sobre el control de las armas y explosivos.