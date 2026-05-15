Detenida una mujer tras hurtar bolsos en locales de ocio de Ourense y usar tarjetas bancarias de las víctimas

Archivo - Coches de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

OURENSE, 15 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional de Ourense detuvo a una mujer como presunta autora de tres delitos de hurto y dos de estafa tras hacerse con bolsos en establecimientos y usar las tarjetas bancarias de las víctimas.

Según ha informado el Cuerpo policial, los hechos sucedieron en el mes de marzo y la mujer hurtaba bolsos de las víctimas mientras estaban en establecimientos de hostelería de la ciudad de As Burgas.

Posteriormente, usaba las tarjetas bancarias mediante extracciones y transferencias de dinero, antes de que la víctima las anulase.

Los agentes comprobaron que los receptores de las transferencias tenían como destinatarios a tres personas diferentes y residentes en distintas localidades del territorio español. Les imputan a cada una de ellas un delito de estafa.

En este contexto, agentes de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Comisaría Provincial de Ourense identificaron a los presuntos autores, que fueron localizados y puestos a disposición judicial.

La Policía Nacional recuerda que en lugares públicos se debe vigilar las pertenencias personales como el bolso o la cartera y especialmente en aquellos espacios donde concurran muchas personas.