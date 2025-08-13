Detenida una pareja en Lugo tras una disputa por la que ambos tuvieron que recibir asistencia sanitaria

LUGO, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Local de Lugo detuvieron el domingo a un hombre y a una mujer tras producirse una disputa en su domicilio, en la zona sur de la ciudad, por la que ambos tuvieron que ser trasladados por los servicios sanitarios para recibir asistencia.

Según ha informado la Policía, los hechos sucedieron a primera hora del domingo. En ese momento, una patrulla acudió al lugar de los hechos tras ser alertada de una discusión entre dos personas en una vivienda.

Al llegar al lugar, los agentes fueron recibidos por un familiar de la pareja y otros dos testigos, que relataron los hechos.

Tras entrevistar separadamente a la pareja, la Policía procedió a la detención de ambos y requirió la presencia de una ambulancia que, después de la primera valoración, decidió trasladar al hombre al Hospital Universitario Lucus Augusti (HULA), mientras que la mujer recibió asistencia en un centro médico.

Ambos fueron custodiados por agentes del cuerpo policial, ya que el traslado ya se realizaba en calidad de detenidos. Así, una vez recibida asistencia médica, la pareja fue trasladada a dependencias policiales, donde se instruyeron diligencias para el Juzgado.