Detenida una quincuagenaria por vender colonias de imitación en la feria de Becerreá (Lugo)

La Guardia Civil de Lugo detiene a una quincuagenaria por un delito contra la propiedad industrial en Becerreá - GUARDIA CIVIL

LUGO, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Lugo ha detenido a una mujer de 54 años por un delito contra la propiedad industrial durante la inspección en el mercado ambulante durante la feria de Becerreá.

Según ha informado la Comandancia a través de un comunicado, los hechos se produjeron mientras los agentes inspeccionaban uno de los puestos, topándose con una quincena de colonias que "imitaban marcas registradas, presentadas de forma que podían inducir a error al consumidor final sobre su autenticidad".

Tal y como han informado, la venta de este tipo de productos puede suponer "un riesgo para la salud", ya que no es posible garantizar su composición y control sanitario, pudiendo provocar afecciones cutáneas, entre otras cosas.

Por todo ello, la Guardia Civil levantó acta de aprehensión de los efectos intervenidos y detuvo a la presunta autora, además de formular actas administrativas tras ratificar que la detenida carecía de alta como autónoma en la Seguridad Social y tampoco disponía de seguro para el desarrollo de la actividad comercial. Asimismo, las diligencias han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente.