Detenidas dos personas en Lugo por robos con violencia a personas de avanzada edad

LUGO 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en la ciudad de Lugo a dos personas como presuntas autoras de sendos robos con violencia, cometidos a finales del pasado mes de agosto y en los que las víctimas fueron personas de avanzada edad.

Tras las denuncias presentadas en la Comisaria Provincial de Lugo, se constató que los dos hechos presentaban importantes similitudes. En ambos casos, las víctimas se encontraban solas y fueron abordadas en la vía pública, circunstancias que los autores habrían aprovechado para actuar con rapidez y evitar la presencia de posibles testigos.

En uno de los casos, la víctima fue abordada por los presuntos autores, quienes, mediante el empleo de violencia, le sustrajeron diversos efectos personales, llegando incluso a arrancarle del cuello el collar que llevaba puesto.

Los agentes de la Policía Nacional encargados de la investigación, aunque inicialmente sospechaban que pudiera ser la misma persona, comprobaron que se trataba de autores diferentes, que fueron identificados y localizados por miembros de la Unidad de Delitos Violentos de la Comisaría Provincial, procediendo a su detención y puesta a disposición de la Autoridad Judicial.

HURTO 'AMOROROSO'

Por otra parte, la Policía Nacional alerta también de que ha recibido recientemente varias denuncias relacionadas con otro tipo de hechos delictivos conocidos como 'hurto amoroso".

En ellos, los autores suelen aproximarse a personas de edad avanzada, utilizando diferentes excusas para entablar conversación, como preguntar por una dirección o hacerse pasar por un conocido, llegando incluso a emplear gestos de afecto o confianza.

Aprovechando un momento de distracción de la víctima, los delincuentes sustraen joyas, relojes u otros objetos de valor, pudiendo incluso llegar a retirar directamente estos efectos sin que la persona se percate de ello en ese momento. La Policía Nacional recuerda la importancia de extremar las precauciones.