El detenido por el atropello múltiple de A Coruña, investigado por seis delitos de tentativa de homicidio

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El detenido por el atropello múltiple ocurrido en A Coruña este miércoles está investigado por seis delitos de tentativa de homicidio, según han informado fuentes judiciales.

La comitiva judicial se ha desplazado este jueves al Hospital de Oza, donde permanece ingresado el conductor bajo vigilancia policial.

Apuntan que, dada la situación en la que se encuentra, se le realizó la exploración judicial del procedimiento civil, sin que pudiese prestar declaración como investigado.

La magistrada del Juzgado de Instrucción número 1, en funciones de guardia, ha accedido a la solicitud de internamiento involuntario. El alta del paciente deberá ser comunicada tanto a la policía como al juzgado, con el objetivo de tomarle declaración.

Un total de seis personas resultaron heridas en el suceso, ocurrido en pleno centro de la ciudad de A Coruña, en la calle Juana de Vega. Las víctimas fueron trasladadas por el 061 a diversos centros hospitalarios y cuatro de ellas ya han sido dadas de alta.

Fuentes municipales consultadas por Europa Press explicaron que el turismo arrolló a los peatones cuando "estaban cruzando debidamente" por un paso de cebra. Estaba aparcado en un área reservada de Juana de Vega y arrancó el coche cuando las personas comezaron a cruzar, según el mismo reconoció a los agentes.