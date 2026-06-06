Detenido un hombre de 60 años en Pontevedra por quebrantar la orden de alejamiento de su expareja

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Pontevedra ha detenido a un hombre de 60 años por incumplir una orden de alejamiento en vigor dictada por un juzgado de la ciudad respecto a su expareja.

En concreto, los hechos se produjeron en la madrugada del miércoles y la intervención se inició a raíz de una llamada telefónica que alertaba de una "fuerte discusión" entre un hombre y una mujer en una calle de la ciudad.

Aunque a la llegada de las patrullas los implicados ya no se encontraban allí, el visionado de las cámaras de tráfico y la información aportada por la persona alertante permitieron localizar a la víctima, que se encontraba refugiada en la vivienda de un amigo.

A partir de los datos facilitados por la afectada, la Policía Local logró identificar y localizar al presunto agresor, cuya medida judicial de alejamiento continuaba vigente, según han subrayado fuentes municipales.