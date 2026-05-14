Detenido un hombre por apuñalar a otro durante una disputa en A Coruña

A CORUÑA 14 May. (EUROPA PRESS) -
Un hombre ha sido detenido por apuñalar a otro durante una disputa en A Coruña, según han informado fuentes de la Policía Nacional a Europa Press.
La intervención policial ha tenido lugar de madrugada en la zona del barrio de Os Mallos, en concreto sobre las 05.30 horas, han precisado las fuentes consultadas.
Fue con un arma blanca y durante una disputa en la que un hombre hirió a otro con un arma blanca, han precisado sobre el elemento utilizado en la agresión.
Por este motivo, la víctima ha tenido que ser trasladada al complejo hospitalario universitario de A Coruña (Chuac). Al otro varón, se le arrestó.