Detenido un hombre en A Coruña por malos tratos en el ámbito familiar y resistencia a la autoridad

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha sido detenido en la madrugada de este domingo en A Coruña por un delito de malos tratos en el ámbito familiar tras un altercado en la vía pública con sus hijos.

Tal y como han confirmado fuentes de la Policía Nacional de A Coruña, consultadas por Europa Press, la detención tuvo lugar sobre las 2.20 horas de esta madrugada, poco después de que el hombre protagonizase un altercado en la vía pública, donde se encontraba con sus hijos.

El varón fue detenido por un delito de malos tratos en el ámbito familiar, otro de resistencia y desobediencia a la autoridad en el momento de la detención y un último de seguridad de tráfico, ya que trató de huir en su vehículo.

De hecho, fuentes de la Policía Nacional han señalado que supuestamente el hombre habría intentado atropellar a uno de sus hijos.

Finalmente, los agentes lograron detenerlo y se encuentra pendiente de pasar a disposición judicial. Paralelamente, se ha abierto una investigación para determinar lo sucedido.