Detenido un hombre con una orden de busca y captura tras una intoxicación por monóxido de carbono en un taller de Narón

Detenido un hombre tras producirse una intoxicación por monóxido de carbono en un taller de Narón (A Coruña), a 25 de enero de 2026. - EUROPA PRESS

A CORUÑA, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un hombre, que tenía una orden de busca y captura, ha sido detenido en Narón (A Coruña) después de producirse una intoxicación por monóxido de carbono en un taller mecánico por la que él mismo tuvo que ser trasladado al hospital. El incidente se produjo el sábado y ha pasado a disposición judicial este domingo.

El 112 Galicia tuvo constancia de lo ocurrido alrededor de las 15.20 horas del sábado a través de una llamada del 061. Posteriormente, los Bomberos explicaron que fue provocado por una mala combustión de un generador de gasóleo, que, como consecuencia, llevó a trasladar al hospital a una de las varias personas afectadas.

Fuentes policiales consultadas por Europa Press han confirmado que esta persona es el hombre detenido y que ha pasado a disposición judicial un día después de lo sucedido. Además, este individuo contaba con una orden de busca y captura previa, según han ratificado las mismas fuentes.