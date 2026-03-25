Detenido un hombre en Ourense por robar en un centro deportivo y en un establecimiento comercial

Coche de la Policía Nacional. - EUROPA PRESS

OURENSE, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional de Ourense detuvo a un hombre como presunto autor de un delito de hurto cometido en un centro deportivo y de un robo con violencia e intimidación en una tienda situada en una céntrica calle.

Según ha informado el cuerpo policial en un comunicado, el primero de los hechos se produjo en enero, en el interior de las instalaciones de un centro deportivo de la ciudad. El hombre accedió a la zona de los vestuarios y sustrajo, entre otros objetos, dos terminales telefónicos que estaban entre las pertenencias de los usuarios.

El segundo robo tuvo lugar a principios de marzo, en un pequeño establecimiento comercial situado en una calle céntrica de la ciudad. Mientras se encontraba abierto al público, el autor accedió al local y esgrimiendo un arma blanca en una de sus manos, exigió a la propietaria el dinero de la caja. El hombre, tras apoderarse de la cantidad de 450 euros, se dio a la fuga.

A raíz de estos hechos, los agentes comenzaron una investigación e identificaron al autor, que fue detenido y puesto a disposición judicial, donde decretaron su ingreso en prisión.