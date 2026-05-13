Detenido un hombre en Pontevedra en la desarticulación de un punto de venta de sustancias estupefacientes

Detenido un hombre en la desarticulación de un punto de venta de drogas en Pontevedra. - POLICÍA NACIONAL

PONTEVEDRA, 13 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Pontevedra a un hombre como presunto autor de un delito de tráfico de drogas tras desarticular un punto de venta al menudeo de cocaína.

Según ha informado el Cuerpo policial, la actividad delicuencial del ahora detenido generaba entre los vecinos una sensación de inseguridad, por la gran afluencia al lugar de personas ajenas.

A raíz de esta información, los agentes comenzaron a realizar vigilancias sobre el lugar y pudieron constatar el trasiego de drogodependientes en la zona.

De esta forma, realizaron varias intervenciones de sustancias estupefacientes a compradores que acudían al lugar. Con ello, acreditaron la implicación del investigado en la actividad delictiva.

La Policía Nacional detuvo a un hombre que portaba 25 papelinas de cocaína con un peso de seis gramos, heroína en forma de roca con un peso de dos gramos, una servilleta que contenía una roca de cocaína de cinco gramos, 200 euros, dos teléfonos móviles y una navaja de siete centímetros.