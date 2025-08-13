Detenido por homicidio del hombre que murió por un disparo en Mesía

Archivo - Imagen de archivo de la Guardia Civil de Soria - GUARDIA CIVIL - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a una persona por homicidio del hombre que falleció el pasado domingo tras recibir un disparo por arma de fuego en el municipio coruñés de Mesía.

Según informa la Guardia Civil este miércoles, está previsto que la persona detenida pase a disposición judicial este jueves, 14 de agosto. La causa está bajo secreto de sumario.

Los hechos ocurrieron sobre las 17,10 horas del 10 de agosto. Al lugar acudió un helicóptero medicalizado tras un aviso al 112 Galicia.

Agentes del equipo de criminalistica de la Guardia Civil realizaron una inspección ocular en el lugar de los hechos durante el propio domingo. La investigación la lleva el equipo de Policía Judicial de Santiago.