Detenido en Ourense acusado de intentar robar dinero a un hombre amenazándolo con un cuchillo. - POLICÍA NACIONAL

OURENSE 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional detuvieron el pasado sábado en Ourense a un hombre acusado de un delito de robo con violencia e intimidación, tras supuestamente haber intentado robar dinero a un viandante amenazándolo con un cuchillo.

Los hechos sucedieron el sábado en una calle del centro de la ciudad, donde un hombre fue intimidado por otro varón, que le colocó un cuchillo a la altura del abdomen al tiempo que le instaba a entregarle dinero.

Ante la negativa de la víctima y gracias a la ayuda prestada por diversas personas que observaban los hechos, el autor emprendió la huída del lugar, arrojando el cuchillo a un lado.

Los policías, tras las indicaciones aportadas por la víctima y testigos, rápidamente localizaron en una calle próxima al lugar de los hechos al presunto autor, procediendo a su detención y recuperando el arma blanca utilizada para cometer el delito. El detenido fue puesto a disposición judicial, decretando su inmediato ingreso en prisión.