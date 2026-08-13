Detenido en Ourense por cobrar a extranjeros por empadronamientos ficticios en cuatro viviendas

SANTIAGO DE COMPOSTELA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Ourense a un hombre como presunto autor de delitos de falsedad documental y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros por facilitar empadronamientos ficticios a extranjeros a cambio de dinero.

La investigación, denominada operación 'Natilla', la ha llevado a cabo la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Comisaría Provincial de Ourense. Las pesquisas comenzaron tras detectarse que en un inmueble de la capital figuraban inscritas numerosas personas extranjeras que, en realidad, no residían en la vivienda.

Según ha informado el Cuerpo en un comunicado, el detenido utilizaba un total de cuatro inmuebles para estas prácticas: dos situados en la ciudad de Ourense y otros dos en la localidad de O Carballiño. El individuo, supuestamente, se lucraba por cada trámite, llegando a utilizar contratos de alquiler que ya no estaban vigentes.

En otros casos, realizaba las inscripciones en viviendas donde residían otras personas sin que estas tuvieran conocimiento de la situación. El objetivo de estos empadronamientos falsos, que afectaron a un total de 33 ciudadanos extranjeros, era permitirles fijar un domicilio para regularizar su situación administrativa en España o solicitar distintos tipos de ayudas y asistencia sanitaria. Con todo, el arrestado ha sido puesto a disposición judicial.