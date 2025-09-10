Detenido en O Porriño un fugitivo con una decena de órdenes de búsqueda tras una persecución en un coche robado

Detenido un conductor sin carné, que circulaba en un coche robado por O Porriño, y sobre el que pesaban una decena de órdenes de búsqueda y una de ingreso en prisión. La Policía lo vincula con varios robos con fuerza en comercios. - POLICÍA LOCAL DE O PORRIÑO

VIGO 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 36 años de edad, que circulaba sin permiso de conducción y con una decena de órdenes de búsqueda, ha sido detenido por la Policía Local de O Porriño (Pontevedra) tras una persecución en un coche robado.

Según han informado fuentes policiales, el sospechoso "llevaba huido de la justicia más de tres años" y circulaba en un vehículo robado poco antes en Tui. Así, el conductor, que nunca obtuvo el carné de conducir, trató de huir al detectar la presencia de los agentes, circulando a toda velocidad por las calles del municipio, incluso en sentido contrario, hasta que chocó contra un guardarraíl en la Avenida Arquitecto Palacios.

Al identificarlo, los policías comprobaron que le constan hasta una decena de órdenes de detención y una de ingreso en prisión dictada por el Juzgado de lo Penal 1 de Pontevedra.

De hecho, este hombre está investigado por su presunta participación en varios robos con fuerza cometidos en establecimientos comerciales de O Porriño, y estaba siendo buscado por las fuerzas policiales, de modo que, ante la presión, había tenido que cambiar su lugar de residencia.

El vehículo en el que iba fue recuperado y devuelto a su legítimo dueño, que no se había percatado del robo hasta que fue avisado por la Policía. El sospechoso fue puesto a disposición del juzgado de guardia de O Porriño, que acordó su ingreso en la prisión de A Lama.