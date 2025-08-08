Detenido el sospechoso de provocar un incendio en Celanova, al que se le imputan otros 20 fuegos entre 2024 y 2025

OURENSE, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes del Grupo de Investigación de Incendios de la Unidad de Policía Nacional Adscrita de Galicia (UPA) en Ourense han detenido al sospechoso de provocar un incendio forestal registrado durante la anterior semana en el municipio ourensano de Celanova, en el marco de una investigación en curso. Relacionan a este individuo, que lleva meses bajo vigilancia, con la autoría de otros 20 fuegos intencionados, producidos entre 2024 y 2025.

Este último incendio se registró en la parroquia de Amoroce el 31 de julio y afectó una superficie de 0,1 hectáreas de superficie rasa. Según informa la Xunta, el fuego se originó de forma intencionada, con tres focos muy próximos entre sí, presuntamente por una persona a la que en el momento de su detención le fueron intervenidos varios mecheros y papel presumiblemente destinados a prender fuego.

La detención se enmarca en una investigación llevada a cabo por la UPA centrada en los incendios forestales registrados en esta zona, donde ya se estaba realizando un seguimiento. De este modo, la persona detenida llevaba meses bajo vigilancia y se le imputa la autoría de otros 20 fuegos ocurridos en la mismo área, 13 de ellos en el año 2024 y 7 en el 2025.

En la extinción del fuego de Amoroce participaron un agente forestal, cuatro brigadas y dos motobombas.

Las diligencias por estos hechos fueron remitidas al Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Celanova. En lo que va de campaña, la UPA lleva 14 personas detenidas o investigadas cómo presuntas autoras de incendios forestales.