Detenido un trabajador de la central de ciclo combinado de Sabón, en Arteixo, acusado de robar material

Objetos sustraídos en la central de ciclo combinado de Sabón, en Arteixo. - GUARDIA CIVIL

A CORUÑA, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un trabajador de la central de ciclo combinado de Sabón, en Arteixo, acusado de robar material por valor de más de 1.000 euros, en el marco de la investigación iniciada en el mes de julio por la sustracción de barras de cobre y tuberías de acero inoxidable, que culminó con la detención de tres trabajadores de la empresa el pasado mes de enero.

Tal y como ha trasladado el Instituto Armado en una nota de prensa, los agentes continuaron con la investigación abierta ante las sospechas de que hubiese más personas implicadas en la desaparición de material de esta instalación.

Así, los guardias civiles constataron la falta de un total de 50 elementos de laboratorio matraces, probetas, pipetas, filtros y buretas del laboratorio de la instalación, ascendiendo el importe de los mismos a más de 1.000 euros.

Tras el análisis de la información recabada, la Guardia Civil logró la identificación del presunto autor de los hechos, tratándose de un trabajador que realizaba labores de apoyo en el laboratorio de la Central.

Una vez conocida la identidad, los guardias civiles actuantes procedieron a la detención de este varón como presunto autor de un delito de hurto y a la recuperación de los objetos sustraídos, que encontraban guardados en su domicilio.