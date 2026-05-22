Detenido un vecino de Oia acusado de estafar a 5 personas con el falso alquiler de una vivienda en Baiona (Pontevedra) - GUARDIA CIVIL

PONTEVEDRA, 22 May. (EUROPA PRESS) -

Un vecino de Oia (Pontevedra) ha sido detenido acusado de estafar a cinco personas con el falso alquiler de una vivienda situada en el centro de Baiona.

La investigación, realizada en el marco de la Operación Falacias, permitió averiguar a los agentes que esta persona se hacía pasar como empleado de una inmobiliaria existente en Madrid para conseguir las llaves del inmueble, cuyos propietarios querían vender.

El ahora investigado, publicitaba el piso para alquiler de larga duración desde el mes de abril en diferentes plataformas de alquiler y contactaba con diferentes personas, atraídas por el buen precio y la buena zona donde se sitúa.

Los interesados que acudían a ver el piso si les gustaba ya firmaban al momento un contrato de reserva, para poder ocuparlo pasados unos días. Un hecho que nunca se producía puesto que tras el pago ya no lograban contactar con el presunto empleado de la inmobiliaria, no pudiendo acceder a residir al mismo.

Así logro estafar a cinco personas diferentes, los cuales pagaron por las reservas entre 300 y 750 euros. El presunto estafador, ya contaba con antecedentes policiales por hechos similares.

Tras la recepción de todas las denuncias a los perjudicados y de acreditar que no tenía ningún tipo de vinculación con la inmobiliaria a la que parecía pertenecer, se realizan gestiones con el fin de localizar al presunto autor, procediendo a su detención por delito de estafa continuada.

Las diligencias instruidas fueron entregadas en la Sección de Instrucción Del Tribunal de Instancia de Vigo, Plaza Nº 2.