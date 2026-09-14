Detenido un vecino de Ourense tras intervenirle hachís, cocaína y un revólver de aire comprimido en O Barco

La Guardia Civil detiene a un vecino de Ourense tras intervenirle hachís, cocaína y un revólver de aire comprimido en O Barco - GUARDIA CIVIL

OURENSE, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un vecino de Ourense de 18 años de edad tras intervenirle 28 gramos de hachís, 1,5 gramos de cocaína, un revólver de aire comprimido y 390 euros en efectivo en el municipio ourensano de O Barco de Valdeorras.

Tal y como ha informado la Comandancia a través de un comunicado, la detención se produjo este pasado domingo durante las Festas do Cristo mientras la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC) llevaba a cabo labores de seguridad.

Así, tras intervenirle 28 gramos de hachís, 1,5 gramos de cocaína --distribuida en 6 bolsas de plástico termoselladas y preparadas para la venta--, un revólver de aire comprimido y 390 euros en efectivo, los agentes procedieron a la detención del varón como presunto autor de un delito contra la salud pública.