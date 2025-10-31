Detenido un vecino de Sarria (Lugo) acusado de estafa con la compraventa de vehículos de alta gama

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un vecino de la localidad lucense de Sarria acusado de un delito continuado de estafa vinculado con la compraventa de vehículos de alta gama a través de plataformas digitales.

Según ha informado el Instituto Armado en una nota de prensa, el presunto autor ofertaba vehículos con características atractivas para su potencial venta (bajo kilometraje o reciente antigüedad, entre otras), que finalmente no se correspondían con el producto entregado al comprador.

En uno de los casos investigados en la denominada operación 'Zyraen', la víctima adquirió un turismo que, aunque sí coincidía la marca y el modelo ofertado, presentaba un kilometraje muy superior y varios años más de antigüedad.

INVESTIGADO EL GESTOR ADMNISTRATIVO

Asimismo, los agentes detectaron que el acusado había incurrido en la falsificación de firmas para llevar a cabo transferencias de titularidad sin el consentimiento de los compradores.

Las gestiones administrativas se realizaban a través de un gestor colegiado en el colegio de gestores administrativos de Madrid, que también fue investigado en el desarrollo de esta operación como presunto autor de un delito de falsedad documental.

Además, los pagos efectuados por los compradores de los vehículos eran desviados a cuentas bancarias a nombre de terceras personas. Aunque el detenido no figuraba como titular de las cuentas receptoras, tenía pleno control sobre ellas, lo que facilitaba el movimiento y ocultación de los fondos obtenidos de manera fraudulenta.

La investigación policial continúa abierta, no descartando más implicados en esta operación. Las diligencias policiales han sido remitidas a la Autoridad Judicial.

Ante los fraudes existentes en la adquisición de vehículos a través de plataformas digitales, la Guardia Civil recomienda extremar las precauciones, desconfiando de precios que se encuentran muy por debajo del valor de mercado, evitando pagos anticipados en concepto de reserva, comprobando si es posible que el vehículo existe realmente, revisando la documentación antes de firmar y verificando que coincide realmente con el vehículo ofertado.