Detenidos dos hombres tras intentar atracar un estanco en Lalín (Pontevedra) y golpear a una trabajadora

Archivo - Coche de la Guardia Civil.
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Europa Press Galicia
Publicado: sábado, 28 marzo 2026 17:00
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   SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

   La Guardia Civil ha detenido a dos hombres como presuntos autores de un intento de atraco en un estanco ubicado en el casco urbano del municipio pontevedrés de Lalín.

   Según han informado fuentes conocedoras de los hechos consultadas por Europa Press, el suceso se ha producido sobre las 10.00 horas de este sábado cuando los dos varones entraron en el establecimiento y golpearon a trabajadora del mismo.

   La mujer tuvo que ser derivada al centro hospitalario. Por su parte, los dos hombres fueron detenidos por agentes de la Guardia Civil.

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