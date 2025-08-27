Detenidos en Pontevedra dos varones por una supuesta agresión homófoba a otros dos hombres

PONTEVEDRA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de Policía Nacional de la Comisaría de Pontevedra han detenido en las últimas horas a dos varones como presuntos autores de una agresión homófoba a otros dos hombres.

Según han informado fuentes policiales, los hechos ocurrieron en la madrugada del pasado 3 de agosto, cuando las víctimas se encontraban de fiesta en la ciudad. Al salir de un local de ocio, se pararon delante de una tienda de ropa y se besaron.

En ese momento, pasaban por las inmediaciones cuatro personas, entre ellas los dos detenidos, que al ver a la pareja comenzaron a increparlos e insultarlos. Eso originó un altercado que acabó con la agresión.

Uno de los arrestados propinó un puñetazo a una de las víctimas, haciendo que cayera al suelo inconsciente, y luego agredió al otro hombre, ayudado por el segundo detenido.

Testigos de los hechos alertaron a la Policía Nacional y a los servicios sanitarios, que trasladaron a los heridos a centros hospitalarios, mientras que los agresores huyeron del lugar.

La investigación policial ha permitido identificar a los supuestos autores de este delito de odio, que fueron detenidos este martes y puestos a disposición judicial.