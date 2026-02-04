DGT no permitirá cortes en la N-525 para Entroido de Xinzo al ser la vía alternativa a la A-52, cortada por tractoristas

Agricultores y ganaderos cortan la A-52 con tractores y rollos de paja, a 10 de enero de 2026, en Xinzo de Limia, Orense, Galicia (España). - Rosa Veiga - Europa Press

OURENSE, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El corte de la autovía A-52 a la altura de Xinzo de Limia por la concentración de agricultores y ganaderos imposibilita la autorización de nuevos cierres en vías alternativas, por lo que la celebración de desfiles y eventos del Entroido que requieran el corte de dicha carretera "será incompatible".

Así lo han trasladado fuentes de la Subdelegación del Gobierno de Ourense que han explicado que, de acuerdo con un informe de la Dirección General de Tráfico (DGT), y según el artículo 37.3 del Reglamento General de Circulación, el corte de vías interurbanas --salvo por obras o deficiencias físicas-- requiere autorización expresa de la DGT.

En este contexto, mientras la A-52 permanezca cerrada, no es posible permitir nuevos cortes en carreteras alternativas que actualmente están siendo utilizadas para canalizar el tráfico desviado.

En este caso concreto, la carretera N-525 es actualmente la principal vía de desvío del tráfico procedente de la A-52, lo que supone un incremento aproximado de 4.000 vehículos diarios adicionales atravesando el municipio.

"Esta circunstancia hace incompatible la celebración de desfiles y eventos del Entroido que requieran el corte de dicha carretera, ya que supondría un riesgo grave para la seguridad vial", han detallado las mismas fuentes.

La DGT, mediante la Guardia Civil de Tráfico y de la Jefatura correspondiente, mantiene competencias directas en el casco urbano de Xinzo de Limia en determinadas franjas horarias, lo que obliga a extremar la planificación de efectivos y a priorizar la seguridad de la circulación.

Mientras prosiga el corte de la A-52, no autorizarán cortes de tráfico en la N-525 ni en otras vías afectadas para los desfiles del Entroido. Todo ello, al no garantizarse las condiciones mínimas de seguridad ni una correcta gestión del elevado volumen de tráfico existente.

Cuando finalice la ocupación de la autovía por parte de los tractoristas, los servicios de Carreteras del Estado deberán analizar el estado de la infraestructura, con el objetivo de comprobar que está en condiciones adecuadas y garantizar la seguridad antes de su reapertura o de autorizar cualquier otro tipo de actividad.

Así, fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Ourense advierten de que el refuerzo de la seguridad en la movilidad derivado de esta incidencia puede afectar a la celebración de otros eventos del Entroido en la comarca y en la provincia de Ourense.

Esto se debe a la necesidad de destinar patrullas de la Guardia Civil a la regulación del tráfico, lo que limita la capacidad operativa para atender con garantías algunos actos programados.

"La prioridad absoluta es garantizar la seguridad de las personas, tanto en la red viaria como en los eventos públicos, y se continuará evaluando la situación en función de su evolución", han sentenciado desde la Subdelegación del Gobierno en Ourense.