Diego Calvo pide que se deriven responsabilidades políticas tras la condena a García Ortiz:"Es preocupante y bochornoso"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, ha exigido que se deriven responsabilidades políticas tras el fallo del Tribunal Supremo (TS) que condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a dos años de inhabilitación por un delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador --novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso--.

"Es muy preocupante y bochornoso que un fiscal general del Estado sea condenado en el ejercicio de su cargo, pero igual de preocupante y bochornoso es que el ministro de Justicia traslade que la posición del Gobierno es seguir defendiendo al fiscal pese a esa condena", ha aseverado en un audio difundido a los medios el conselleiro de Xustiza.

Asimismo, ha denunciado que mantener en su día al fiscal general en su puesto tras abrirle un juicio oral, "lo único que hizo fue demostrar que la Abogacía del Estado y la Fiscalía General del Estado estaban sirviendo al interés político del Gobierno de España".

Con todo, ha lamentado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "seguirá aguantando", y ha cuestionado "cuánto más tienen que seguir aguantando los españoles y, sobre todo, qué tiene que pasar para que este Gobierno convoque elecciones".