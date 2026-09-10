Diego Calvo pide la dimisión del Gobierno, al que acusa de mentir con Ceuta y "dar la espalda" a los intereses del país

El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, en declaraciones a los medios - MONICA ARCAY CARRO

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, ha pedido la dimisión del Gobierno de Pedro Sánchez, al que ha acusado de mentir sobre la crisis migratoria de Ceuta y de "dar la espalda" a los intereses de los españoles.

En declaraciones a los medios este jueves, el conselleiro se ha referido a los documentos desclasificados este miércoles. "

Muestran que el Gobierno mintió a los ceutís, a todos los españoles. Mintió cuando decían que no sabían que se iba a producir una avalancha de más de 100.000 personas, no sabemos cuántos a día de hoy, que pasaron nuestra frontera y, a consecuencia de eso, docenas de ellos murieron. Sabía que eso se iba a producir y no hizo absolutamente nada", ha aseverado.

Por todo ello, acusa al Ejecutivo de "dar la espalda" a los intereses de todos los españoles. "Un Gobierno que no defiende la integridad de su territorio y un Gobierno que no defiende a su territorio ni a sus ciudadanos, es un Gobierno que debe dimitir", ha defendido.

Además, ha afeado el enfrentamiento entre ministros y la "crispación" que, asegura, genera el Ejecutivo en el Congreso. "Tenemos un Gobierno que no merecemos, un Gobierno que es un bochorno y lo que pedimos es que convoque elecciones cuanto antes", concluye.