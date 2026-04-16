Diego Calvo respalda a Villares tras su declaración e insta a quienes "se apresuraron" en acusarlo, a reflexionar

El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, en declaraciones a los medios. - MONICA ARCAY CARRO

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, ha celebrado el desenlace del caso Villares -se ha archivado la denuncia interpuesta contra el exconselleiro de Mar por agresión sexual, tal y como él mismo ha remarcado en una comparecencia de prensa este jueves- y ha instado a aquellos que "se apresuraron en acusarlo" a reflexionar para próximas ocasiones.

Así se ha expresado el representante del Gobierno gallego tras las declaraciones públicas ofrecidas por Alfonso Villares esta mañana, donde ha recalcado que el archivo de su caso no ha sido recurrido por la acusación, por lo que es "firme". Además, ha manifestado su deseo de retomar "la normalidad" en su vida privada y profesional y "dejar atrás una etapa de daño irreparable". Uno de los primeros pasos que dará, ha avanzado, será pedir el "reingreso" en el PPdeG.

"La verdad es que, primero, me alegro de que le haya salido todo bien. Y, efectivamente, está en su derecho de pedir esa readmisión que, estoy seguro, los compañeros de Lugo admitirán inmediatamente", ha afirmado Calvo.

Asimismo, si bien no espera una rectificación por parte de que aquellas personas que se "apresuraron" a acusarlo -"en cero coma", ha enfatizado-, sí les ha instado a que, "en el futuro, pensarán un poco más antes de hablar tan rápido y de hacer determinadas afirmaciones o acusaciones a la ligera".

CASO ARCHIVADO "POR FALTA DE INDICIOS"

La Audiencia Provincial de A Coruña confirmó la semana pasada el archivo por "falta de indicios" de la denuncia por agresión sexual contra Villares presentada por una conocida presentadora. Ratificaba así el auto dictado en diciembre por el Juzgado de Instrucción número 2 de Ferrol, que determinó que no había lugar al procesamiento del exconselleiro do Mar como autor de un delito de agresión sexual y dio por concluido el sumario.

Villares presentó su dimisión al frente del departamento autonómico de Mar en una comparecencia urgente convocada en San Caetano, la sede central del Gobierno gallego en junio del pasado año. Afirmó entonces que dimitía para poder "defenderse" en mejores condiciones ante una acusación de la que se declaró "totalmente inocente".

El día siguiente a su dimisión, en el cual Marta Villaverde tomó posesión como nueva conselleira do Mar, Villares fue arropado en el acto por todo el Gobierno gallego con su presidente, Alfonso Rueda, al frente, con quien se abrazó. Allí, el titular del Ejecutivo autonómico deseó que "se haga justicia cuanto antes" con Villares para "poder recuperarlo para la vida pública".

Ese mismo 5 de junio, Rueda reveló que conocía desde febrero la denuncia contra Villares. "En el mes de febrero, el exconselleiro Alfonso Villares me comunica que recibe una llamada a la comisaría de Ferrol donde dice que hay una denuncia contra él y si desea prestar voluntariamente declaración. Él acude, presta esa declaración, me comenta que es por una denuncia por unos hechos que habían acaecido un par de meses antes", relató entonces en declaraciones a los medios.

La dimisión de Villares se produjo en junio tras la notificación sobre su investigación judicial por una supuesta agresión sexual.