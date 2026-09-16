Diego Calvo subraya que la bodega sancionada "no pertenece" al conselleiro de Emprego y se remite a sus explicaciones

1117434.1.260.149.20260916124245 El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, en declaraciones a los medios - MONICA ARCAY CARRO

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, ha subrayado que la bodega que fue sancionada por la presencia de trabajadores extranjeros sin papeles "no pertenece" al responsable autonómico de Emprego, José González.

Diego Calvo se ha pronunciado de este modo al ser preguntado este miércoles en rueda de prensa por la información del 'Eldiario.es', que publicó que la empresa de la familia del conselleiro fue sancionada tras una tras una inspección de oficio en la que se certificó la presencia de dos trabajadores de origen africano sin papeles.

Al respecto, Diego Calvo se ha remitido a las explicaciones dadas por el conselleiro y ha incidido en que el Gobierno gallego siempre quiere que "se cumpla la ley en todos los casos". Dicho esto, ha incidido en que la empresa "no pertenece" al conselleiro, sino a su familia.

Además, preguntado sobre si comparecerá en el Parlamento de Galicia, como el martes reclamó públicamente el PSdeG, ha sostenido que "todas las explicaciones fueron dadas". "La empresa no es de él y, por lo tanto, creo que está todo respondido", ha subrayado.

En concreto, preguntado al respecto el martes, el conselleiro José González, defendió la "honorabilidad" de 'Casal de Armán', de la que no obstante, se desvinculó. "Yo no soy socio, es de mi familia, yo no participo en la gestión ni, por supuesto, en la organización, ni en la contratación de los trabajadores de la empresa", proclamó.