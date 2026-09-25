La Diputación de A Coruña y las Madres de la Plaza de Mayo sellan en Buenos Aires una alianza por la memoria

La Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, y las Madres de la Plaza de Mayo sellan en Buenos Aires una alianza por la memoria - DIPUTACIÓN DE A CORUÑA

A CORUÑA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, ha firmado este viernes en Buenos Aires con la Asociación Madres de la Plaza de Mayo un protocolo de colaboración para desarrollar acciones conjuntas destinadas a fortalecer los valores democráticos, los derechos humanos y la memoria democrática.

El acuerdo se ha firmado durante la visita de Formoso, acompañado por la diputada Rosa ana García al ECuNHi, Espacio Cultural Nuestros Hijos, situado en el recinto de la antigua ESMA, uno de los principales centros clandestinos de detención, tortura y exterminio durante la dictadura argentina y convertido en la actualidad por las Madres en un espacio dedicado a la memoria, a la educación y a la cultura.

Formoso ha defendido la visita como una "experiencia marcada por la emoción, la responsabilidad y el compromiso" y ha destacado el "enorme valor simbólico" de la transformación de un lugar asociado a la represión y al sufrimiento en un espacio pensado para mantener viva la memoria y transmitirla a las nuevas generaciones.

"La transformación de la antigua ESMA en un espacio de memoria, educación y cultura tiene un enorme valor simbólico. Lo que fue un lugar de represión y sufrimiento se convierte hoy en un lugar desde el que recordar, aprender y construir futuro", ha afirmado.

El presidente de la Diputación ha advertido de que la democracia y los derechos humanos "nunca deben darse por definitivamente conquistados" y ha incidido en la responsabilidad de las instituciones y de la sociedad de preservarlos y transmitirlos a las nuevas generaciones.

En este sentido, Formoso ha señalado que "la memoria de las víctimas es necesaria para evitar que episodios como los vividos durante las dictaduras nunca vuelvan a repetirse". "En España también lo sabemos", ha indicado.

El presidente provincial ha defendido, además, que la conservación de la memoria trasciende las fronteras nacionales. "Esta no es una responsabilidad argentina o española: es una responsabilidad mundial", ha afirmado antes de reivindicar la necesidad de apoyar el trabajo desarrollado por las organizaciones de defensa de los derechos humanos.

VÍNCULO GALLEGO CON LAS MADRES DE LA PLAZA DE MAYO

Formoso ha puesto en valor la trayectoria de las Madres de la Plaza de Mayo y su lucha durante décadas por la memoria, la verdad y la justicia.

La historia del movimiento de las Madres también tiene sus orígenes en una conexión directa con la provincia de A Coruña a través de mujeres como Dionisia "Nisa" López Amado, natural de Cedeira --donde fue nombrada Hija Predilecta con una plaza que lleva su nombre--, y una de las mujeres que participaron desde los primeros años en el movimiento.

Su hijo, Antonio Adolfo Díaz López, nacido en Ferrol, y su nuera, Stella Maris Riganti, fueron secuestrados en mayo de 1976 y continúan desaparecidos. Nisa dedicó buena parte e su vida a la reivindicación de la verdad y de la justicia.

El protocolo establece un marco de colaboración entre la Diputación y la Asociación Madres de la Plaza de Mayo para desarrollar y compartir iniciativas relacionadas con los derechos humanos, la memoria democrática y la protección de los colectivos que históricamente sufrieron exclusión o vulneración de sus derechos.

ENCUENTRO CON INVESTIGADORES DE ORIGEN GALLEGO EN EL CONICET

En el marco de su agenda institucional en Buenos Aires, Formoso ha visitado también el Instituto de Biología y Medicina Experimental (IBYME) del CONICET, donde ha mantenido un encuentro con el doctor Gabriel Rabinovich y con integrantes de su equipo de investigación.

Rabinovich es un reconocido experto mundial en inmunología que centra buena parte de su trabajo en España y Argentina en la investigación de nuevas estrategias terapéuticas contra el cáncer y las enfermedades autoinmunes.

Durante el encuentro, Formoso ha conocido de primera mano las principales líneas de investigación que desarrolla el equipo y se ha interesado especialmente por el trabajo de los investigadores e investigadoras más jóvenes del centro, entre los que se encuentran también varios científicos descendientes de gallegos.

El presidente de la Diputación ha destacado el "enorme talento joven" que concentra el instituto y la importancia de apoyar la investigación científica y facilitar que las nuevas generaciones puedan desarrollar su carrera y transformar el conocimiento en avances que repercutan directamente en la salud y en la calidad de vida de la ciudadanía.

REUNIÓN CON EL GOBIERNO PROVINCIAL DE BUENOS AIRES

Durante su visita institucional a Buenos Aires, Valentín González Formoso y Rosa Ana García han mantenido también una reunión con el ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, en el que han abordado las relaciones entre ambos territorios y han analizado posibles vías de colaboración.

La reunión ha servido para poner en valor los históricos vínculos que conectan a Galicia y a la provincia bonaerense, marcados por la fuerte presencia de la colectividad gallega, y para explorar nuevos puentes de cooperación entre la provincia de A Coruña y el Ejecutivo que preside Axel Kicillof.