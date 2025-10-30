La Diputación de Lugo aumenta su presupuesto a 135 millones en 2026, un 3,6% más

El presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, en el Parlamento - PARLAMENTO

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Lugo contará en 2026 con un presupuesto de 135 millones de euros, 5 millones más (+3,6%) que en 2025, unas cuentas que irán a pleno provincial el 25 de noviembre para su aprobación inicial.

De ello ha informado en comisión parlamentaria el presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé (PSOE), quien ha destacado que este presupuesto incluye "el mejor plan de carreteras de la historia" del ente provincial, que cuenta con la red más extensa del Estado, con 4.217 kilómetros. Aumenta esta partida hasta más de 27 millones de euros.

Señala que estos presupuestos crecen por encima del IPC y destaca que son "realistas" y "útiles" para los municipios y tejido social y económico, lo que contrasta con la "propaganda" de la Xunta, a la que ha reprochado falta de colaboración institucional.

En su intervención esta tarde en Santiago, Tomé Roca destaca que un tercio de las cuentas van para políticas sociales. Así, ha anunciado que dos de las cuatro residencias que construye la Diputación entrarán en funcionamiento entre finales de 2026 y comienzos de 2027. Recuerda que la institución provincial tiene en funcionamiento nueve residencias y hay otras cinco en proyecto, hasta un global de 18.

Censura que la conselleira de Política Social, Fabiola García, "se atreve a decir" que este modelo está "quebrado", pero "pide" que se haga una residencia en Folgoso con este modelo. Recrimina que el Gobierno gallego "lleva casi 20 años sin construir una residencia pública".

Uno de los proyectos sobre los que ha puesto el foco ha sido el "pionero" Centro de Innovación Territorial, una "apuesta estratégica" en los presupuestos de 2026. Contará con 850.000 euros hasta 2029 --510.000 del Ministerio para la Transición Ecológica y 340.000 de la Diputación-- para acompañar a los municipios rurales de menor tamaño en la captación de fondos, planificación de proyectos, digitalización y lucha contra la brecha territorial.

PLAN DEPUTACIÓN

Por su parte, el Plan Deputación de cooperación con municipios estará dotado con 22,2 millones. Tomé valora que la Diputación es "absolutamente esencial para el funcionamiento de los municipios" y defiende que se hace un reparto de fondos para obras y servicios por "criterios públicos y objetivos".

Asimismo, ha puesto en valor que la ejecución presupuestaria de la Diputación de Lugo estuvo en 2025 en el 90%. "Los buenos gobiernos no se miden por el ruido que hacen, sino por la huella que dejan", ha afirmado.

En el ámbito turístico, José Tomé subraya el "revulsivo" de la puesta en marcha del Parque Central de Galicia, en Antas de Ulla, que "será, sin ninguna duda, un antes y un después para el turismo en la comarca de A Ulloa".

Además, subirán las plazas de termalismo hasta las 1.700, y señala que son más que las que oferta la Xunta en toda la comunidad.

En otro orden de cosas, el presidente provincial ha afeado a la Xunta "dónde está el Museo de la Romanización para Lugo", por lo que exige "que cumpla lo que firmaron".

CRUCE DE REPROCHES CON EL PP

Durante el debate, Nicole Grueira (PP) ha lanzado diversas críticas a la gestión de Tomé, quien "no tiene ni proyecto ni va en la dirección adecuada". Denuncia el "estado lamentable" de carreteras y que "no es capaz de poner en funcionamiento" la residencia de Becerreá después de "terminarse hace cuatro años".

Acusa al gobierno provincial de "sectario" con "convenios a dedo" para alcaldes del PSOE y BNG. Culpa a la Diputación de repartir 10 millones en lo que va de año entre municipios socialistas y nacionalistas frente a "cero euros" para los populares. "Está creando una provincia de dos velocidades, lucenses de primera y de segunda", agrega.

De tal forma, la diputada popular ha arremetido contra "un presidente que fue incapaz de gestionar su propio equipo, que perdió el apoyo de sus diputados y de su propio grupo provincial".

También ha echado en cara Grueira a Tomé "pasear en catamarán con Santos Cerdán" y nombrar como pregonera en Monforte a Isabel Pardo de Vera, "una persona imputada en el caso Koldo".

En su turno de réplica, Tomé ha tildado de "circo" la intervención de Grueira. "Le redactaron unas cosas que tiene que decir, que todo esto no lo sabe", "y usted lo interpretó", ha dicho.

Estas palabras le han valido la reprimenda del diputado popular Gonzalo Trenor, que en ese momento ejercía de presidente de la comisión, quien le ha pedido que "mantenga el respeto a los miembros de la comisión". A esto ha replicado Tomé: "Yo mantengo el respeto, si quiere me voy, me faltaron a mí más al respeto". Trenor ha insistido en no hacer "referencias personales", pero el presidente provincial ha apostillado que "las referencias personales se hacen en todos los debates".

"Usted habla de cosas de caradura, de no sé qué, ¿pero usted se mira al espejo? Y siempre hablo políticamente, eh", le ha dicho Tomé a Grueira.

También le ha espetado a Grueira: "Es usted muy joven", pero "es una enfermedad que se cura con el tiempo".

Apunta que la residencia de Becerreá "está para licitarse". "Le manda usted su jefa porque se reunía con el alcalde de Becerreá en muchos sitios", en alusión a Elena Candia.

Además, el presidente de la Diputación dice que la popular "está mintiendo" en cuestiones como carreteras sin arreglar. Recrimina de que la Xunta tiene "bloqueado" el puerto seco de Monforte desde 2014 y que lleva "sin hacer un solo metro desde hace tres años" en la carretera que cayó en O Courel.

"Pues claro, yo no sabía que Cerdán teóricamente estaba imputado por estas cosas", ha respondido sobre otra de las acusaciones vertidas por Grueira, para sacar a colación a "Marcial Dorado".

"No se hagan ilusiones que la Diputación de Lugo va a seguir en buenas manos", ha concluido Tomé Roca.

CRÍTICAS DE PSDEG Y BNG A LA XUNTA

En cambio, Monserrat Valcárcel (BNG) valora los presupuestos "realistas" de la Diputación y que esté "a la cabeza de administraciones locales del Estado" en ejecución.

"Menos mal que existe la Diputación de Lugo", dice Valcárcel, pues acusa a la Xunta de "caciquismo" y de "abandono" a los ayuntamientos de la provincia.

Mientras, Lara Méndez (PSOE) ha valorado que el presupuesto provincial crezca más que la inflación, lo que compara con que el de la Xunta "no llega ni a subir el IPC".

Imputa la diputada socialista al PP un "uso clientelar" del Gobierno gallego, ya que acusa a Elena Candia de que "utiliza la agencia de Turismo" para "repartir cheques por la provincia". Incide en que "no tiene nombre" que "nada se hizo" con el Museo de la Romanización.