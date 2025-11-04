La Diputación de Lugo explora en Uruguay oportunidades de cooperación en el sector agropecuario y empresarial

El presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, en Montevideo (Uruguay) - DIPUTACIÓN DE LUGO

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé Roca, ha mantenido encuentro de trabajo con el Subsecretario del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca de Uruguay, Matías Carambula. En concreto, la reunión se ha desarrollado este martes en Montevideo, donde han explorado vías de cooperación y han expuesto las principales líneas de exportación y producción en el sector agropecuario de Uruguay.

Tal y como ha desgranado la institución provincial en una nota de prensa, estas líneas están centradas principalmente en la carne de bovino y ovino, el arroz y la forestación. Asimismo, ha detallado que el Gobierno uruguayo está impulsando la actividad pesquera como nuevo eje de desarrollo económico.

Por su parte, el presidente lucense ha expuesto el "potencial productivo y económico de la provincia de Lugo", destacando que es la primera productora de leche de España y que cuenta con un sector primario "moderno, diversificado y competitivo, sustentado en una fuerte base tecnológica y en una creciente apuesta por la sostenibilidad".

Asimismo, el encuentro ha servido para ahondar en las oportunidades bidireccionales de colaboración entre Lugo y Uruguay, dos territorios con "una realidad social y cultural compartida, fruto de una larga historia de lazos migratorios y afectivos".

En esa línea, han abordado posibles intercambios técnicos y comerciales en materia agroalimentaria, forestal y pesquera, así como la posibilidad de cooperar en proyectos de innovación y formación profesional vinculados al sector primario.

IA EN EL ÁMBITO LOCAL

En otro orden de asuntos, la Diputación de Lugo ha presentado este martes en Barcelona su propuesta para incorporar la inteligencia artificial (IA) a la gestión municipal. Lo ha hecho durante la jornada 'IA: despliegue de casos de uso', organizada por la Diputación catalana y que reúne hasta este miércoles a representantes de administración locales de todo el Estado.

"En Lugo estamos dando los primeros pasos para entender cómo la inteligencia artificial puede mejorar los servicios que prestamos a los ayuntamientos de la provincia, siempre desde una perspectiva prudente y realista", ha subrayado el diputado de Promoción Económica e Social, Pablo Rivera.

Asimismo, ha anunciado que la institución provincial continuará trabajando en la definición de su estrategia de inteligencia artificial, que buscará ofrecer soluciones "prácticas y accesibles" para los 67 ayuntamientos de la provincia.

"Nuestro objetivo es avanzar paso a paso, asegurando que ninguna entidad local quede atrás en esta transformación", ha concluido el diputado.

PREMIOS SON MULLER

Por otro lado, la diputada de Réxime Interior, Promoción do Territorio e Turismo, Pilar García Porto, ha participado este martes en la presentación de la octava edición de los Premios Son Muller que organiza la Asociación de Mulleres Empresariais de Provincia de Lugo (AELU).

Tal y como ha recordado la propia Diputación en una nota de prensa, la institución provincial colabora con estos galardones, que reconocen el talento de las mujeres empresarias y emprendedoras de la provincia, realizando una aportación económica de 3.500 euros.