Diputación de Ourense reafirma su compromiso con el sector primario y estudiará un posible aumento y mejora de ayudas

El presidente de la Diputación de Ourense, Luis Menor, visita una explotación ganadera en Xunqueira de Espadanedo, acompañado de representantes de la Asociación do Sector Primario de Galicia y del alcalde, Pablo Graña - ALBERTE PAZ GARZA

OURENSE 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Ourense, Luis Menor, ha reafirmado el compromiso de la institución con el sector primario de la provincia y ha avanzado que, tras evaluar las peticiones, estudiará la posibilidad de incrementar y mejorar la línea de ayudas a ganaderos y agricultores.

"Tenemos que actuar sobre el territorio y contribuir a la viabilidad de las explotaciones agrícolas y ganaderas", ha trasladado durante su visita este miércoles a una explotación ganadera en el municipio ourensano de Xunqueira de Espadanedo, acompañado del alcalde, Pablo Graña, y de representantes de la Asociación do Sector Primario de Galicia --creada en Ourense--.

En concreto, la Diputación aprobó el pasado 24 de agosto las bases de dos nuevas convocatorias de ayudas con un importe total de 350.000 euros para apoyar a las explotaciones agrícolas y ganaderas, favorecer a la recría y contribuir a la gestión y protección del territorio, tras los compromisos adquiridos durante las manifestaciones que protagonizaron ganaderos y agricultores de la provincia durante los meses de enero y febrero de este 2026.

Así, Menor ha asegurado que se prevé la presentación de "numerosas solicitudes", adelantando así que, una vez evaluadas las peticiones, la administración estudiará la "posibilidad de incrementar esas ayudas y mejorarlas", celebrando medidas que "repercuten directamente sobre el territorio y las personas, como institución útil para la sociedad".

DOS LÍNEAS DE AYUDAS

Por un lado, la primera línea de ayudas se dirige a intervenciones de prevención de incendios forestales y apoyo a la ganadería y explotaciones agrícolas, con un importe de 200.000 euros. De estos, 25.000 euros para gasto corriente con le objetivo de financiar la recogida, transporte, tratamiento y reciclaje de plásticos agrícolas en explotaciones; y 175.000 euros para inversión, que permitirán financiar la adquisición de maquinaria para prevenir incendios y gestionar biomasa.

Asimismo, la segunda convocatoria está destinada al fomento de la recría de hembras de ganado vacuno, ovino y caprino en explotaciones extensivas, con una dotación de 150.000 euros. De ellos, 130.000 euros serán para bovino y 20.000 para ovino y caprino. En ambos casos, el plazo para solicitar las ayudas finalizará el 25 de septiembre.