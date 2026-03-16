La Diputación de Pontevedra repartirá 37 millones del II Plan Extra para financiar obras en 57 ayuntamientos

PONTEVEDRA, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Pontevedra ha informado de que repartirá casi 37 millones de euros del II Plan Extra para financiar obras estratégicas en 57 ayuntamientos, mejorar la financiación local y modernizar la provincia.

En un comunicado, la institución provincial ha destacado que las cuantías del II Plan Extra serán aprobadas en el pleno ordinario del mes de marzo, que tendrá lugar el viernes 27, "gracias a la estabilidad política de la provincia".

Según ha indicado, los ayuntamientos recibirán ayudas que oscilan entre los 220.000 euros de cuantía mínima y los 1,1 millones de máxima. Con estos recursos, la institución provincial ha destacado que complementarán la financiación de proyectos estratégicos que abarcan desde la recuperación de espacios naturales y la puesta en valor paisajística de espacios públicos, hasta humanizaciones, urbanizaciones y obras de regeneración urbana o movilidad rural; construcciones y mejoras de áreas recreativas, espacios deportivos y sendas peatonales; actuaciones de eficiencia energética y accesibilidad; construcción de edificios multifuncionales; o, entre otras, obras de rehabilitación y acondicionamiento de infraestructuras públicas.

TODOS LOS AYUNTAMIENTOS BENEFICIADOS EXCEPTO VILAGARCÍA Y CAMBADOS

La institución provincial ha subrayado que todos los ayuntamientos de menos de 50.000 habitantes de la provincia que solicitaron las ayudas, excepto Vilagarcía y Cambados, se beneficiarán de los recursos provinciales. Estos dos, según indica, no lo harán por "incumplimientos de las bases".

En el caso de Vilagarcía, la Diputación sostiene que había solicitado financiación para humanizar la Aduana de Carril, pero que, según el informe técnico elaborado por el servicio de Cooperación, el Ayuntamiento presentó un "proyecto incompleto e inejecutable" que era básico, y no de ejecución.

Asimismo, señala que, una vez enviada la propuesta, al Consistorio le fue requerida nueva documentación pero que, terminado el plazo de enmienda, el Ayuntamiento presentó un informe del arquitecto municipal en el que no se recoge la mayoría de la documentación requerida, razón por la que no se concede la subvención.

Por su parte, la Diputación señala que el Ayuntamiento de Cambados presentó solicitud de subvención para acondicionar el entorno del Pombal para zonas de juego al aire libre. En su caso, el importe mínimo de presupuesto debía situarse en los 450.000 euros, pero que el presupuesto previsto ascendió a 429.989,15 euros.

RESPUESTA DEL ALCALDE DE VILAGARCÍA

Al respecto, el alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, ha asegurado que la exclusión de su localidad del II Plan Extra les "sorprende mucho" no solo por excluir al propio Consistorio de la convocatoria, sino también por el hecho de que hubiese conocido este asunto "a través de los medios"

El también presidente de la Fegamp ha dicho que, a día de hoy, el Ayuntamiento de Vilagarcía "carece de comunicación oficial de la resolución lo que, cuando menos, no se corresponde con el debido trato que debe existir entre administraciones".

El alcalde señala que el Consistorio esperará a que se le comuniquen oficialmente los argumentos en los que el organismo fundamenta esa decisión. "Será entonces", según apunta, "cuando, a mayores de otras medidas que se consideren oportunas, los servicios jurídicos y técnicos evaluarán la medida y estudiarán las posibilidades de recurrirla" por el "grave perjuicio" que supone.

El alcalde subraya que, pese a todo, los vecinos de Carril tendrán por seguro que la obra será ejecutada por el Ayuntamiento, "con o sin la ayuda de la Diputación".