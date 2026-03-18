Diputación y Xunta presentarán en abril el proyecto del Teatro Fraga de Vigo y esperan licitar las obras antes de verano

VIGO 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Xunta de Galicia y la Diputación de Pontevedra presentarán en abril el proyecto de ejecución del Teatro Cine Fraga de Vigo, realizado por el equipo del arquitecto César Portela, por lo que a partir de ahí se iniciará el trámite para licitar las obras antes de verano.

Así lo han anunciado el conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, y el presidente del ente provincial, Luis López, antes de participar en una de las visitas organizadas por ambas administraciones para conocer este espacio.

"Cumplimos con la palabra dada de recuperar este inmueble emblemático para todos los vigueses y gallegos y también estamos cumpliendo con los trámites y plazos para transformarlo en un espacio cultural de primer nivel y epicentro cultural del noroeste peninsular", han subrayado, según recoge el Gobierno gallego en un comunicado.

López Campos ha confirmado que ya está presentada la redacción del proyecto básico de las obras, realizado por el equipo de César Portela, a quien se le encargó la recuperación de Teatro por ser el propietario intelectual de la intervención original llevada a cabo cuando todavía el edificio pertenecía a Abanca.

"Se está ultimando el proyecto de ejecución, que se prevé presentar en abril", ha añadido el conselleiro, explicando que a partir de ahí podrá licitarse la obra en el primer semestre y que se resuelva "antes de que termine el año o a principios del que viene".

Luis López ha hecho hincapié en el "acierto" de recuperar el Teatro Cine Fraga por el "entusiasmo" y la "gran acogida" que está teniendo por parte de la ciudadanía, con un "gran éxito" de las visitas guiadas, con casi 1.800 personas interesadas.