La diputada Carmen Dacosta admite protocolo "mejorable" pero reivindica que PSdeG actúa "en horas" ante casos de acoso

SANTIAGO DE COMPOSTELA 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de empleo y política forestal del PSdeG en el Parlamento, Carmen R. Dacosta, admite que el protocolo ante denuncias por acoso en el PSdeG es "mejorable", si bien reivindica que el partido actúa "en horas" ante estos casos.

En esta línea, a preguntas de los periodistas en una rueda de prensa, Dacosta ha reiterado que el PSOE hace hincapié en la "protección", la "confidencialidad" y el "anonimato" de las víctimas, en línea con lo señalado por el secretario xeral de los socialistas gallegos, José Ramón Gómez Besteiro.

Precisando que no forma parte de la ejecutiva y que comparecía como portavoz en materia forestal y viceportavoz segunda, la socialista ha considerado que "el PSdeG está actuando en horas ante estos casos". "Y eso nos da a los socialistas una tranquilidad", ha valorado.

En cuanto al protocolo, lo ha puesto en valor, aunque "como todo en la vida, todo es mejorable", en alusión a "cualquier carencia que se pueda detectar".

Al margen de esto, ha reivindicado también "los avances en esta materia que realizó este partido a través de distintas normas legislativas", en referencia a la lucha contra la violencia de género. "Es una parte intrínseca de los socialiastas gallegos", ha dicho.

El PSdeG, según ha insistido, "actuó en horas en el caso de José Tomé --hasta ahora presidente de la Diputación de Lugo y alcalde de Monforte-- cuando se traslada por Ferraz esa comunicación". Una actuación "en horas" que Dacosta ha recalcado que no vio "en otros partidos".

Al respecto, ha recordado "cómo actúa el PP", en referencia al exconselleiro do Mar, Alfonso Villares. "Conoce una denuncia penal, mantiene a un conselleiro cinco meses en el Consello y después lo cesa con todo el Gobierno aplaudiendo a esta persona y deseando que vuelva pronto", ha criticado.

En relación con el caso de Barbadás (Ourense), de "acoso sexual que después deriva en un acoso laboral", ha apuntado que "se denuncia por sistema formal y ante el canal y también se actúa en horas, realizando las mismas gestiones". "Esto es muy diferente a cómo actúan otros partidos", ha confrontado.