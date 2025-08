Director contra la violencia machista asegura que no pone "centro de atención" en la víctima, "al contrario"

Barba apuesta por aglutinar sensibilización, prevención y detección y defiende la denuncia como "la única forma de proteger la integridad"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

El director xeral de Loita contra a Violencia de Xénero, Roberto Barba, ha defendido este viernes que la Xunta no pone el "centro de atención" en la víctima, "al contrario", y ha incidido en que la denuncia es "la única forma de proteger la integridad".

Así lo ha destacado en declaraciones difundidas a los medios tras trascender que, en las alegaciones presentadas por su departamento al informe del Consello de Contas sobre las actuaciones en materia de prevención durante el periodo 2018-2022, sostuvo que "uno de los motivos o detonantes" que lleva al agresor "a acabar con la vida de la mujer" es "la decisión de ella de dejarlo y poner fin a la relación que mantenían".

Al respecto, en las declaraciones difundidas por la Xunta, Barba asegura que "bajo ningún concepto" pone el "centro de atención" en la víctima y se ha referido a las estadísticas del Ministerio de Justicia y del Ministerio de Igualdad para sostener que en las valoraciones de riesgo "uno de los parámetros en los que aumenta es en el momento de ruptura matrimonial" o en la "controversia por la custodia de los hijos".

"Es un dato objetivo", ha señalado para asegurar también que "la época estival es la peor para los asesinatos de violencia de género" como también "el domingo es el día de la semana donde más muertas hay". "Y lógicamente a nadie se le ocurre sacar el domingo del calendario y reducir las vacaciones", ha afirmado.

Roberto Barba ha sostenido que la violencia "va in crescendo" y que lo que subraya la Xunta es que "por favor, las mujeres denuncien". "Sé que es difícil hacerlo, muy difícil, pero que denuncien antes de esta violencia esté en el punto más álgido". "Eso es lo que pedimos y pediremos y no nos cansaremos, no nos cansaremos de pedir que denuncien precisamente antes de que sea demasiado tarde, porque la denuncia es la única forma de proteger la integridad", ha señalado.

Además, en sus declaraciones, y después de que el Consello de Contas apremiase en su informe al Ejecutivo autonómico a asignar más recursos a la prevención, cuyas políticas tuvieron un "peso residual" en 2022, Roberto Barba ha destacado que la sensibilización es el "elemento fundamental" y es el "más importante" en esta lucha, pero ha insistido también en la necesidad de tener en cuenta la prevención y la detección.

"En España, el año pasado, el 70% de las mujeres que fueron asesinadas por violencia de género eran mujeres que no habían denunciado, pero eran mujeres que estaban siendo agredidas, vejadas y humilladas por parte de sus parejas o exparejas. Por eso, la sensibilización, como elemento fundamental, hay que tenerla en cuenta, pero también aglutinarla con la prevención y la detección", ha subrayado.

Además, ha insistido en que este argumento "no se lo ha inventado la Xunta", sino que en el Plan Estratégico Estatal 2022-2025 del Ministerio de Igualdad del Gobierno de España se menciona como "necesaria" la prevención, la sensibilización y la detección en la lucha contra la violencia de género.

GALICIA COMO "PIONERA"

En esta línea, ha situado a Galicia como "pionera" en este aspecto y ha defendido que se trata de "la segunda comunidad autónoma con menos índice de violencia de género y la cuarta con menos índice de violencia sexual".

"Llevo muchos años trabajando en la violencia de género como juez y creo que he aprendido que hay una forma de trabajar más correcta que otras. En este caso, las políticas para erradicar la violencia de género parten de dos premisas: La primera, aglutinar a todos los operadores económicos, jurídicos y sociales, haciendo que todos, con la colaboración institucional, pública o privada, podamos luchar contra la violencia. Y la segunda, crear programas y recursos lo más idóneos posibles para luchar contra esta lacra", ha señalado.

Así, ha puesto como ejemplos la guía de detección de violencia de género en empresas, la implementación por parte de la Xunta de los Centros de Información a la Mujer o un "programa pionero" que acerca a los centros escolares testimonios reales para sensibilizar y detectar precozmente la violencia de género.