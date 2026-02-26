La directora del Instituto de la Mujer avisa de una "ola reaccionaria" y apela al feminismo a hacer pedagogía

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La directora del Instituto de la Mujer, Cristina Hernández Martín, ha avisado este jueves de la existencia de una "ola reaccionaria" tras los avances en derechos de las mujeres de los últimos años y ha apelado a las feministas a "hacer pedagogía".

"La historia del feminismo nos dice que a cada ola de avance en derechos de las mujeres, ha ocurrido así sucesivamente desde los años 70, le corresponde una reacción", ha trasladado este jueves en Santiago de Compostela al ser preguntada por los datos que alertan de que aumentan los jóvenes que rechazan la igualdad.

Cristina Hernández, que ha recordado los avances en derechos de las mujeres y las movilizaciones tras la sentencia de la Manada, así como la huelga general, ha considerado que es posible que haya que utilizar "nuevas herramientas" para trasladar el mensaje del feminismo ante esta nueva ola.

"El feminismo es para todo el mundo, también para los chicos y chicas", ha dicho para insistir en la necesidad de "hacer llegar y comunicar a toda la sociedad" que el feminismo es una propuesta que también les beneficia. "En aquellos lugares del mundo en los que hay mejores índices de bienestar es dónde hay más democracia, más libertad y más igualdad para las mujeres", ha dicho.

Además, preguntada por los asesinatos machistas, la directora del Instituto de la Mujer se ha referido a estos como la "punta del iceberg" de la violencia de las mujeres, que ha definido como "un fracaso democrático".

"Nos preocupan muchísimo, pero nos tienen que preocupar también las 500 mujeres que van a ir hoy a denunciar a la comisaría, también todas aquellas que todavía no lo han hecho", ha señalado para asegurar que la violencia contra la mujer es un "proceso estructural".

JORNADA DE ALCALDESAS Y CONCEJALAS

Cristina Hernández Martín ha participado este jueves en una jornada organizada por la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) en la que alcaldesas y concejalas de ayuntamientos de toda Galicia han abordado las política europeas de igualdad para el empoderamiento femenino.

En su intervención, ha aprovechado para poner en valor la "propuesta feminista" del Gobierno de España que, según ha subrayado, "sabe que no hay progreso si no es con las mujeres".

Cristina Hernández ha sostenido que España es el "ejemplo mundial" de que es posible "crecer y crecer también en derechos y con feminismo". "Los datos que estamos conociendo, por ejemplo este mes, son claros. Hemos reducido desde el 2018 la brecha salarial en seis puntos y el salario interprofesional ha crecido en un 66%", ha señalado.