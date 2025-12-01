Disponibles este martes los abonos para el Resurrection Fest 2026 para las personas censadas en Viveiro (Lugo)

Archivo - Ambiente en el concierto de la banda de Opeth durante su actuación en el Resurrection Fest - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los abonos para el Resurrection Fest Estrella Galicia 2026 para las personas censadas en Viveiro (Lugo) -- lugar donde se celebra el festival -- estarán disponibles este martes, dos de diciembre.

Tal y como ha trasladado la organización del evento en una nota de prensa, como cada año las personas censadas en el municipio lucense dispondrán de abonos normales y Pandemonium para Resurrection Fest a un precio reducido.

Aquellos interesados podrán adquirir estos abonos de Resurrection Fest Estrella Galicia a partir del próximo día dos de diciembre, y durante todos los viernes, de 9.00 a 11.00 y de 12.00 a 14.00 en la Oficina da Xuventude.

Asimismo, ha recordado que los abonos son personales e intransferibles y sólo podrán hacer uso de ellos las persona que figuren en el censo. No se podrá ceder a terceras personas y solo se permite la compra de un abono por persona.