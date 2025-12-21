Un dispositivo de la Diputación despeja la nieve de las carreteras en la montaña de Lugo ante el aviso amarillo

Archivo - Una estatua durante la nevada en Pedrafita, a 20 de noviembre de 2025, en Lugo, Galicia (España). - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

LUGO, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un dispositivo de 16 máquinas quitanieves, 8 vehículos de apoyo y 48 operarios --desplegado por la Diputación-- trabaja este domingo en despejar la nieve y facilitar la circulación de las carreteras de la montaña de Lugo. Durante esta jornada, los trabajos, que arrancaron días atrás, se centran en aquellos municipios con cotas más altas de nieve.

Esta zona, al igual que la montaña de Ourense, se mantiene este domingo en alerta amarilla por acumulación de hielo de hasta 5 centímetros. En base a la predicción de la Aemet, se esperan nevadas moderadas por encima de 800 metros, ocasionalmente bajando hasta los 600.

En la montaña de Lugo, según recoge la Diputación, solo los municipios de Baleira, Baralla, Becerreá, Cervantes, A Fonsagrada, Folgoso do Courel, O Incio, Navia de Suarna, Negueira de Muñiz, As Nogais, Pedrafita do Cebreiro, Ribeira de Piquín, Samos y Triacastela cuentan con 180 carreteras provinciales con un total de 1.000 kilómetros de longitud.

Por este motivo, la institución provincial llama a extremar la precaución a la hora de circular y, especialmente, a partir del mediodía, momento en el que sus técnicos esperan que "llegue lo peor".