La divulgación científica en gallego sufre un flujo descendente y "falta de continuidad" en las redes, según un estudio

El Consello da Cultura Galega ha presentado este lunes un informe sobre la divulgación científica en gallego en las redes sociales - CCG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 May. (EUROPA PRESS) -

El Consello da Cultura Galega ha presentado este lunes un informe sobre la divulgación científica en gallego en las redes sociales y ha alertado del flujo descendente que sufren este tipo de contenidos en Internet, así como de la "falta de continuidad" en su producción.

"La presencia de la divulgación científica en gallego está escondida, hay muy poca cosa, y lo pudimos verificar", ha relatado en una rueda de prensa Manuel Vicente, uno de los coordinadores del informe, quien ha lamentado que "el algoritmo no juega ni a favor de la ciencia ni del gallego".

Por su parte, Iolanda Casal --también coordinadora del estudio--, ha subrayado que los productos de divulgación científica en redes que se hacen en gallego llegan "por olas" y ha advertido de que "no existe la continuidad que exigen las redes sociales".

"Las redes sociales cada vez son más exigentes y esta presencia es una responsabilidad añadida para las instituciones, ya que recae sobre ellas y no es su labor", ha desgranado. En esta línea, Vicente ha aprovechado su intervención para puntualizar que, por su parte, las tres universidades gallegas y al CSIC "quieren tener presencia, pero existe una carencia de medios humanos".

PROPUESTAS PARA PROYECTAR EL GALLEGO

En concreto, el documento, de carácter propositivo, sintetiza 15 ideas para "proyectar el gallego a la ciencia hecha y explicada desde Galicia en las redes sociales". Entre las propuestas, destaca un refuerzo de los equipos de comunicación y divulgación científica de las instituciones públicas de investigación, así como una mejora de las condiciones laborales que desarrollan esta labor.

Asimismo, promover el uso del gallego en todas las acciones divulgativas del Sistema Universitario Galego, "apoyando la creación de audiencias propias y reconociendo la lengua como un valor añadido".

En este contexto, también exige fortalecer las convocatorias que incentivan a la comunidad investigadora y al alumnado a divulgar sus trabajos, así como identificar y apoyar nuevos perfiles divulgadores en los campus universitarios y entre los creadores independientes.

Las propuestas incluyen también la creación de líneas específicas de apoyo a la producción de contenidos científicos en gallego en las redes sociales y el impulso de colaboraciones con perfiles de "gran potencial comunicativo".

Además, se propone a Radio Galega y TVG la producción de formatos divulgativos breves sobre ciencia y vida cotidiana, la creación de repositorios institucionales de contenidos divulgativos y la ampliación de plataformas para incorporar podcast y reels.

"EL ALGORITMO ES EL CUCHILLO DEL SIGLO XXI"

Por su parte, la presidenta del Consello da Cultura Galega, Rosario Álvarez, ha señalado que en el grueso del informe se juntan dos intereses y preocupaciones de la institución: la lengua y la ciencia.

Durante su intervención, ha aprovechado para hacer un recorrido por el papel que la ciencia y la divulgación científica han tenido en el CCG desde su creación.

Así, la anterior coordinadora de la Sección de Ciencia, Natureza, Tecnoloxía e Sociedade del Consello da Cultura Galega, Elena Vázquez Cendón, ha subrayado que "el algoritmo es el cuchillo del siglo XXI" y que, en función de su uso, puede dañar.

ANÁLISIS DE LA PRESENCIA EN REDES

Con todo, han explicado que el informe analiza la evolución de la presencia de las principales instituciones científicas gallegas en las redes sociales desde la aparición de Facebook y Twitter --ahora X-- hasta el actual escenario marcado por plataformas como TikTok.

"Aunque se aprecia un esfuerzo creciente por adaptarse a los nuevos lenguajes audiovisuales y a los formatos de vídeo corto, persisten problemas como la falta de continuidad, la dependencia de convocatorias competitivas para financiar proyectos de divulgación y la precariedad del personal contratado temporalmente para estas tareas", señala el análisis.

El estudio destaca también que ejemplos como Gciencia demuestran que el gallego "funciona como lengua de divulgación científica y puede actuar como elemento diferencial para conectar con el público".

El trabajo completa otro estudio realizado en 2016 --Informe sobre a divulgación da ciencia en Galicia-- sobre la comunicación de la ciencia en Galicia. Finalmente, el informe presentado este lunes en Santiago de Compostela sugiere un caso "curioso", el de la versión para China de TikTok.

"Mientras en el resto del mundo el algoritmo prioriza contenidos de puro entretenimiento fácilmente viralizables, resulta que en la versión china, 'Douyin', los que se impulsan son los educativos, científicos y culturales", ha concluido Vicente.