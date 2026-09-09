Docentes de la concertada se movilizan en Galicia para denunciar "falta de diálogo" y exigir mejoras laborales

Docentes de la concertada se movilizan en Santiago de Compostela para denunciar "falta de diálogo" y exigir mejoras laborales - EUROPA PRESS

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Decenas de docentes de la enseñanza concertada se han concentrado este miércoles ante la sede de la Xunta en Santiago de Compostela para denunciar la "falta de diálogo absoluto" por parte de la Administración autonómica y exigir la apertura de una mesa tripartita de negociación que permita equiparar sus condiciones laborales a las de la enseñanza pública.

Todo ello en el marco de una jornada de huelga parcial en la enseñanza concertada convocada este miércoles en Galicia, de 9,00 a 12,00 horas, y que ha llevado a los docentes a movilizarse en diferentes ciudades de la comunidad.

Así, han exigido a la Xunta que convoque la mesa de negociación y establezca un calendario que les permita recuperar los "acuerdos bloqueados", algunos de ellos "desde hace 17 años", además de homologar sus condiciones laborales a los profesores de la pública.

En declaraciones a los medios en la concentración celebrada en la capital gallega, el coordinador de acción sindical de CC.OO, Ero Sante, ha criticado que las últimas convocatorias por parte de la Consellería se han limitado a comunicar decisiones "sin ningún tipo de negociación".

Por ello, ha instado a sentarse en una mesa negociadora a la Xunta, la patronal y los sindicatos para cumplir los acuerdos firmados en 2008 y "que dejaron de respetarse en el 2010", así como para homologar la carga lectiva e incluir dentro del cómputo las guardias de recreo y de transporte.

Por su parte, la responsable de enseñanza privada-concertada en Compostela de la CIG, Viviana Roibás, ha recordado que el conflicto afecta a un colectivo de 7.000 profesionales que atienden al 30% del alumnado gallego.

Roibás ha reclamado un "cambio de rumbo" en la política educativa del conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, y ha exigido la recuperación de la paga extra de antigüedad, además de la revisión de complementos salariales y tutorías.

Asimismo, los representantes sindicales han demandado la renegociación de los acuerdos sobre jubilación parcial, junto con la creación de un complemento salarial autonómico para el Personal de Administración y Servicios (PAS).

Además, Manolo Alonso, del sindicato SNEP, ha denunciado que el 80% de las categorías del PAS se sitúan por debajo del salario mínimo, obligando a los trabajadores a recurrir a sus trienios de antigüedad para poder alcanzar dicho importe legal.

Con todo, el portavoz de SNEP ha calificado de "discriminatoria" la fijación de un 20% de servicios mínimos en el sector durante esta jornada de huelga y ha advertido de que continuarán con el calendario de movilizaciones si la Consellería no abre vías de negociación "reales".

Cabe recordar que este lunes los sindicatos FSIE, FESP UGT, CC.OO. FeUSO, SNEP y CIG ofrecieron una rueda de prensa conjunta para explicar sus reivindicaciones, que les llevarán, como primer paso, a esta huelga por horas y a protestas en Santiago, Vigo, A Coruña, Ourense y Lugo.

"Y si no nos ofrecen un calendario de negociación, nosotros le presentaremos un calendario de movilizaciones", incidió el representante de UGT, José Antonio Míguez. En concreto, el paro está convocado de 9,00 horas a 12,00 horas en todos los centros de educación concertada por parte de los seis sindicatos, que reclaman el desbloqueo de los acuerdos de homologación en este sector y la convocatoria de la mesa tripartita de negociación.