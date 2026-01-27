Docentes gallegos se encierran en centros educativos para visibilizar su "saturación" y demandar mejoras en el sistema - CIG ENSINO

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

Decenas de docentes --convocados por CIG-Ensino y STEG- se encuentran encerrados en diferentes centros educativos de A Coruña, Vigo, Pontevedra y Monforte de Lemos para visibilizar su "saturación" y demandar mejoras en la enseñanza pública gallega.

En concreto, los centros que están participando en esta jornada de cierres son el CEIP Concepción Arenal de A Coruña, el IES Politécnico de Vigo, el IES Frei Martín Sarmiento de Pontevedra y el IES Daviña Rey de Monforte, mientras que este miércoles será el turno del IES Julio Prieto Nespereira de Ourense.

El principal objetivo de estos encierros, en los que también participan familias y alumnado, es exigir la reducción de ratios o la mejora en la atención a la diversidad con la dotación de más personal, medios y desdobles, tal y como ha desgranado la central sindical.

Pero también el incremento de la oferta pública de materias optativas en la ESO y Bachillerato, de ciclos de FP y de enseñanzas de régimen especial; la humanización de la enseñanza "totalmente burocratizado" y un menor horario lectivo para "mejorar la calidad educativa".

Por su parte, en declaraciones a Europa Press, la portavoz de STEG, Comba Campoi, ha afirmado durante el encierro en el CEIP Concepción Arenal de A Coruña que "no hay profesorado suficiente" y ha alertado del "nivel de saturación que están padeciendo los docentes en Galicia".

En el caso concreto de este centro --en el que se han encerrado en torno a 30 personas según STEG--, Campoi ha afeado la "falta de profesorado de apoyo a niños con necesidades especiales" y ha alertado de que "hay grupos que superan las ratios legales con niños con discapacidades reconocidas".

Además, ha lamentado la "falta de acercamiento" por parte de la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e FP después de que el profesorado gallego haya realizado varias jornadas de huelga durante el primer trimestre.

En esta línea, la secretaria nacional de la CIG-Ensino, Laura Arroxo, se ha referido al "desprecio" de la Consellería, a la que ha acusado de "seguir sin atender la voz mayoritaria del profesorado gallego, representada por las dos organizaciones sindicales que lideran las movilizaciones desde inicios de curso"

"Esta iniciativa tiene como objetivo llamar la atención del conselleiro Román Rodríguez que, cinco jornadas de huelga después, se niega a sentarse a negociar mejoras tanto en las condiciones de trabajo docentes como en la enseñanza pública en general", ha denunciado Arroxo también desde el CEIP Concepción Arenal.

ACCIONES HASTA EL 5 DE FEBRERO

Estas acciones reivindicativas se extenderán hasta el jueves 5 de febrero y consistirán en realizar cierres rotatorios en centros de enseñanza de 14 localidades gallegas, "a falta de concretar algún otro".

Todo ello con el objetivo de, tal y como ha explicado la CIG, "visibilizar en cada comarca las necesidades más acuciantes en materia de atención a la diversidad, reducción de ratios, recuperación del horario lectivo, falta de desdobles, resultados nefastos de la reforma de la FP", entre otros.

De este modo, los encierros darán comienzo a partir de media tarde para "facilitar la participación de familias y alumnado" y en ellos se prevén realizar asambleas abiertas, elaborar material reivindicativo para colgar en los centros, debatir sobre futuras acciones a llevar a cabo, entre otras acciones.