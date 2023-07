El DOG publica la ley del juego de Galicia, que entrará en vigor el 6 de octubre

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Diario Oficial de Galicia (DOG) publica este jueves la nueva ley del juego de Galicia, aprobada en el Parlamento gallego en el penúltimo pleno del período de sesionse y que entrará en vigor el próximo 6 de octubre.

El texto salió adelante el pasado martes 27 de junio gracias a los votos del Partido Popular y con el 'no' de la oposición (BNG y PSdeG) porque lo consideran una "gran oportunidad perdida" que "va a permitir jugar a menores en bares" y a ludópatas del registro de autoprohibidos, una afirmación negada por el grupo que sustenta al Gobierno gallego, que sostienen que no podrán del mismo modo que no está permitido que menores consuman alcohol o compren tabaco.

Transcurridos tres meses de la edición del DOG de este jueves entrará en vigor una ley que fija un número máximo de dos máquinas de juego de cualquier de los tipos permitidos en los establecimientos de restauración y de ocio; se establece la prohibición de todo tipo de publicidad de los juegos de competencia autonómica en la CRTVG; y se obliga a todos los establecimientos de juego a tener control de acceso que prohíba la entrada de menores y de personas inscritas en el registro de prohibidos.

El nuevo texto legislativo también fija nuevas distancias a un radio de 300 metros de colegios --hasta ahora eran 150 metros de forma lineal-- que deberán cumplir los establecimientos de juego. Habrá un máximo de cuatro casinos y cuatro salas adicionales, 12 bingos, 118 salones de juego y 41 tiendas de apuestas, y se fija una duración de 15 años para todas las autorizaciones.

Entre los cambios introducidos, a través de las enmiendas de los grupos de la oposición, figuran la prohibición de instalar máquinas de apuestas en recintos deportivos y ferias.

También se prohíbe conceder préstamos, ni cualquier otra modalidad de crédito, a las personas usuarias de los juegos, ni conceder bonificaciones, partidas gratuitas o elementos que puedan cambiar por dinero a las personas usuarias de los juegos.

La norma también prevé que las distintas consellerías colaborarán y promoverán políticas de prevención mediante el desarrollo de actividades de prevención de la ludopatía dirigidas a la población en general y adoptando medidas tendentes a desincentivar los hábitos y conductas patológicas relacionadas con el juego.