Dos acusados de violar a una mujer en Vigo dicen que fue consentido y la acusación mantiene que se trató de una agresión.

Piden hasta 18 años de cárcel para los dos varones por también grabar las relaciones íntimas VIGO 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

Dos hombres acusados de violar a una joven en Vigo han asegurado este miércoles que la relación fue consentida mientras que la acusación mantuvo que se trató de una agresión.

Así lo han hecho durante la vista por el caso celebrada en la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, donde además de estos dos acusados ha acudido un tercer procesado (solo acusado por la acusación particular y no por Fiscalía) que se ha acogido a su derecho a no declarar.

Durante el juicio, el primero de los acusados que tomó la palabra relató que él y la supuesta víctima habían mantenido relaciones sexuales en el baño de una discoteca la noche de los hechos. Más tarde, se habían desplazado a un domicilio junto con al menos cinco personas más. Allí, se habría ido a una habitación para volver a intimar con la joven a solas.

En un momento dado, según su versión, otro de los acusados llamó a la puerta, diciendo que ya se habían ido todos del piso. Así, comenzó también a hablar con la mujer y "fluyeron", comenzando los tres a mantener relaciones sexuales. El varón relató que fueron "consentidas" y que "ella dijo sí" cuando el acusado que entró en el cuarto le propuso realizar "un trío".

Al acabar, siempre según la versión del procesado, la mujer le habría dicho que "la habían violado y que iba a llamar a la policía". "Fue todo muy extraño", añadió, asegurando que invitó a la chica a llamar a los agentes porque "él no le había hecho nada", por lo que permaneció con ella a la espera de que llegase la patrulla.

Entre otras cosas, este varón indicó que fue el otro hombre el que grabó la relación sexual, pero que "no se le preguntó" a la joven si consentía ser grabada.

SEGUNDO ACUSADO

En la misma línea habló el segundo procesado, quien sí reconoció que había grabado él un vídeo mientras mantenían sexo los tres. "Lo único malo que hice fue grabarla", argumentó, insistiendo en que la relación fue consentida.

Según su relato de los hechos, él se había ido del piso y, al percatarse de que tenía las llaves y el inquilino del domicilio no podría entrar cuando llegase (el habitante de la vivienda es el tercer acusado, al cual ninguno de los otros dos acusados lo sitúan en el lugar de los hechos durante la supuesta agresión) volvió al piso para hablar con el otro varón.

Así, llamó a la puerta de la habitación donde estaban manteniendo relaciones sexuales el primer acusado y la joven, comenzando a hablar con estos hasta que él mismo le propuso unirse, indicando que ella accedió con la condición de que no se lo podían contar a una amiga, que en ese momento tenía una relación con él, siempre según palabras de este segundo acusado.

En su declaración, explicó que al acabar salió del cuarto y poco después el dueño del piso (amigo de los otros dos agresores) llegó y él se fue. Más tarde, se enteraría de que la chica había denunciado la agresión y él se presentaría en comisaría tras ser llamado por la Policía.

Preguntado por los posibles motivos que podrían haber llevado a la joven a denunciar, él dijo que por las grabaciones que le habían hecho.

OTRAS DECLARACIONES

La declaración de la supuesta víctima se llevó a cabo a puerta cerrada, pero su abogada ha mantenido la acusación hacia los tres jóvenes, mientras que Fiscalía solo acusa a dos de ellos.

Durante esta mañana han sido varias las personas que han acudido a declarar como testigos. Entre ellas, las dos amigas de la víctima que esa noche acudieron al piso. En sus testimonios, indicaron que la joven entró a la habitación con uno de los acusados a mantener relaciones sexuales y que después ellas se fueron.

Más tarde, una de ellas, según contó, recibió una llamada de la joven diciéndole que la habían violado y que si podía acudir a buscarla, diciéndole ella que no, que tenía que ir a trabajar. La otra amiga indicó que al enterarse de los hechos trató de comunicarse con la supuesta víctima, sin embargo nunca le contestó y la bloqueó de todas las redes sociales.

Los policías que acudieron al punto tras la llamada de la joven indicaron que se encontraron a uno de los acusados con la joven en un banco y que ella, llorando, no paraba de repetir que "cómo había consentido eso" el hombre que estaba a su lado.

El agente que se entrevistó con la víctima aseguró que la joven le relató que ella estaba manteniendo relaciones sexuales con uno de los procesados cuando en un momento dado entró otro acusado y le cogió la cabeza y le introdujo el pene en la boca. Más tarde, otro varón, el inquilino del piso, habría entrado a grabar, según indicó la víctima en la noche de los hechos.

Un médico forense indicó que no se encontraron lesiones en las zonas íntimas de la mujer, pero explicó que la ausencia de lesiones no descarta que se produjese una agresión sexual.

Por su parte, peritos del Instituto de Medicina Legal de Galicia reconocieron que se apreció en la joven un trastorno de estrés postraumático a consecuencia de los hechos.

PENAS

La Fiscalía pedía más de 15 años de cárcel para los dos hombres acusados de agredir sexualmente a la mujer y grabar los hechos. Concretamente, solicitaba 15 años por agresión sexual y tres más para el que grabó lo ocurrido. Sin embargo, la fiscal redujo la petición de pena para uno de ellos a 12 años durante la vista.

Según relata el Ministerio fiscal, la víctima, de 18 años, denunció los hechos la noche del 4 de septiembre de 2022, día en el que salió con unas amigas por la zona del Arenal de Vigo. Primero al bar Aura, donde conoció a los acusados, y después al bar Rouge. Una vez que este cerró, continuaron de fiesta en el domicilio de un amigo de los acusados, aunque este no habría ido con ellos.

La víctima y uno de los acusados mantuvieron relaciones sexuales consentidas en una de las habitaciones del citado domicilio. Tras una discusión entre una amiga y el otro acusado, esta y su otra amiga, junto a su novio, se marcharon, quedando en el domicilio los dos acusados y la victima.

En este contexto, el otro acusado con el que la víctima no había mantenido relacionaes, entró en la habitación donde estaban teniendo sexo la víctima y el otro hombre y, "aprovechando la presencia del coacusado y prevaliéndose de la situación ambiental así creada", se bajó los pantalones y le dijo a la víctima que le hiciera una felación, a lo que ella se negó diciéndole que el acusado le gustaba a su amiga, contestando él que su amiga no se iba a enterar de lo que hicieran los tres.

Tras esta negativa, el acusado la cogió por el pelo y le metió su pene en la boca, para después penetrarla vaginal o analmente. La víctima les pidió que parasen, pero los dos acusados no lo hicieron, según recoge Fiscalía.

A continuación, uno de los acusados se puso un preservativo y la penetro vaginalmente grabando este hecho con su teléfono móvil sin el consentimiento de la víctima. En el móvil se encontró un archivo que contiene el video de contenido sexual de 14 segundos de duración que grabó el propio acusado durante los hechos descritos.

La prueba de detección alcohólica practicada a la víctima sobre muestras tomadas horas después de acaecidos los hechos, arrojó un resultado de un gramo de alcohol por litro de sangre y 1,47 gramos de alcohol por litro de orina.

Este jueves todas las partes expondrán sus conclusiones finales, tras casi cinco horas de vista este miércoles.