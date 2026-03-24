Dos días libres al mes y "jornadas extenuantes": tres detenidos por explotar a sin papeles para cuidar a una anciana

OURENSE, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a tres mujeres acusadas de explotar laboralmente a personas extranjeras en situación irregular para cuidar a una anciana dependiente en el municipio ourensano de O Barco. Las afectadas trabajaban como internas y eran sometidas a "jornadas extenuantes" por un salario por debajo del mínimo legal, contando, además, solo con dos días libres al mes.

Así, los agentes consideran a las detenidas --las dos responsables de un negocio y un familiar de la anciana-- presuntas autoras de un delito contra los derechos de los trabajadores, así como de un delito contra los derechos de las personas extranjeras. Por el momento, hay siete víctimas identificadas.

La operación policial comenzó en diciembre de 2025, tras la denuncia interpuesta por una trabajadora de una empresa de servicios de cuidado a domicilio. Según las pesquisas, los responsables de esta empresa habían captado a ciudadanas extranjeras que se encontraban en España en situación irregular para emplearlas como cuidadoras internas de una mujer mayor y dependiente en O Barco de Valdeorras.

Las víctimas eran sometidas a condiciones laborales que vulneraban gravemente la normativa vigente, caracterizadas por "jornadas extenuantes" en las que únicamente se les permitía disfrutar de dos días libres al mes.

Además, el sistema de descanso estaba sujeto a penalizaciones económicas, ya que, si una trabajadora necesitaba días adicionales, la empresa le exigía abonar de su propio bolsillo el salario de su sustituta.

Todo ello, informa la Policía, se complementaba con una "retribución precaria", ya que percibían un salario "muy por debajo" del Mínimo Interprofesional.

La investigación, que incluyó la toma de declaraciones y una actuación conjunta con la Inspección de Trabajo de Ourense, confirmó que la empresa empleaba de forma sistemática a ciudadanas extranjeras carentes de autorización de residencia y trabajo. El pasado día 16 de marzo se llevó a cabo el registro de la oficina de la empresa y se intervino abundante documentación. Se procedió a la detención de las dos responsables.

TERCERA DETENCIÓN

Continuando con las diligencias, el pasado día 18 de marzo fue detenida una tercera persona, familiar de la persona beneficiaria de los cuidados.

Así, los agentes pudieron determinar que esta persona "no sólo contrataba los servicios y permitía las condiciones abusivas de los mismos", sino que "en ocasiones había promovido por sí misma y sin la empresa como intermediaria, la llegada de trabajadoras extranjeras en situación ilegal para realizar esos trabajos". Las tres detenidas han sido puestas en libertad tras prestar declaración.